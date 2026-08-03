Lindstrom, affare saltato sul traguardo: lo Schalke 04 respinge le modifiche e il Napoli resta a mani vuote

La trattativa tra Napoli e Schalke 04 per Jesper Lindstrøm ha vissuto un inatteso colpo di scena proprio quando sembrava tutto definito. Le due società avevano raggiunto un accordo completo: prestito a titolo gratuito, diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro e ulteriori bonus legati al rendimento del giocatore. Una formula considerata ideale dal Napoli per rilanciare il danese e allo stesso tempo sostenibile per il club tedesco. Tuttavia, nelle ore successive qualcosa si è incrinato.

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Secondo quanto riportato dalla Bild, il Napoli avrebbe apportato alcune modifiche all’intesa verbale iniziale. Cambiamenti ritenuti “normali” dal club azzurro, ma percepiti come significativi dallo Schalke, che non ha gradito la variazione dei termini concordati. Da quel momento la trattativa si è improvvisamente complicata: il club tedesco si è irrigidito e non si è più riusciti a trovare un punto di incontro per mantenere in piedi l’operazione.

Il paradosso è che Lindstrøm aveva già sostenuto le visite mediche, passo che solitamente precede solo la firma e l’annuncio ufficiale. Il Napoli aveva persino inviato allo Schalke i documenti finali da firmare, convinto che si trattasse di un passaggio formale. Ma la risposta del club tedesco è stata netta: secondo la dirigenza non esistevano più le condizioni per chiudere l’affare.

La conseguenza è che l’operazione, ormai, può essere considerata saltata. Un epilogo sorprendente per una trattativa che sembrava destinata a concludersi senza intoppi e che invece si è arenata a causa di divergenze improvvise. Per il Napoli si tratta di un’occasione sfumata proprio sul traguardo, mentre lo Schalke dovrà ora decidere come gestire il futuro del giocatore dopo un episodio che ha cambiato radicalmente gli scenari.