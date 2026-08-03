Chalobah al Como, è fatta! Intesa trovata con il Chelsea, cifre e dettagli del gran colpo in difesa per Fabregas

Chalobah al Como, accordo trovato con il Chelsea per il trasferimento del difensore. Cifre e dettagli dell’operazione

Il calciomercato del Como mette a segno un altro colpo di spessore internazionale. La società lariana ha infatti raggiunto un accordo verbale definitivo con il Chelsea per il trasferimento a titolo definitivo di Trevoh Chalobah. Dopo un lungo e serrato corteggiamento portato avanti nelle scorse settimane, la trattativa è arrivata alla fatidica fumata bianca, confermando il club lombardo tra i grandi protagonisti della sessione estiva.

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L’intesa economica tra le parti e le cifre dell’affare

L’accordo di massima tra la dirigenza comasca e i vertici dei Blues è stato perfezionato sulla base di 30 milioni di euro. Una cifra importante che testimonia le ambizioni della proprietà nel voler strutturare un organico competitivo su tutti i fronti per affrontare al meglio la nuova stagione.

Sul fronte personale, la strada era già ampiamente spianata da tempo: Chalobah aveva infatti concordato un contratto a lungo termine con il Como già diverse settimane fa, dimostrando fin da subito enorme entusiasmo per la proposta economica e sposando senza esitazioni il progetto tecnico prospettatogli dal club.

La volontà del giocatore: la Serie A e la fame di Champions League

A fare la differenza nella buona riuscita dell’operazione è stata proprio la ferma determinazione del difensore centrale inglese. Chalobah voleva fortemente l’Italia come prossima tappa della sua carriera professionale, stimolato dal livello tattico della Serie A e dal fascino del nostro calcio.

Inoltre, il difensore britannico si sente assolutamente pronto per affrontare il palcoscenico della Champions League, forte della notevole abitudine alle sfide internazionali maturata negli anni con la maglia del Chelsea. La prospettiva di ricoprire un ruolo da perno difensivo nella massima competizione continentale con i comaschi è stata la chiave decisiva per spingerlo a rifiutare altre opzioni.

Un rinforzo di livello internazionale per la difesa

Cresciuto nel settore giovanile dei Blues, Chalobah porta in dote al Como grande forza fisica, senso della posizione e precisione nella fase di impostazione dal basso. La sua spiccata versatilità tattica gli consente di disimpegnarsi sia come centrale in una linea a quattro sia come braccetto in una difesa a tre.

Con l’accordo verbale ormai raggiunto a quota 30 milioni, si attendono soltanto gli ultimi passaggi burocratici per pianificare l’approdo in Italia del calciatore, atteso a breve per le consuete visite mediche di rito e la firma sul nuovo contratto tra mercoledì sera e giovedì.