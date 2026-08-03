Stati Uniti, ufficiale il rinnovo di Mauricio Pochettino: il ct resta in panchina fino al 2030

Stati Uniti, Mauricio Pochettino ha ufficialmente rinnovato il contratto fino al 2030 con la Nazionale degli USA

Gli Stati Uniti scelgono la via della stabilità e rinnovano la propria fiducia alla guida tecnica. È arrivata infatti la conferma ufficiale: Mauricio Pochettino proseguirà il suo incarico come ct della USMNT. Dopo la conclusione della recente rassegna iridata casalinga, la federazione statunitense ha formalizzato il prolungamento dell’accordo con l’allenatore argentino, ponendo le basi per un ambizioso progetto a lungo termine in vista delle prossime competizioni internazionali.

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L’accordo formale e l’orizzonte verso il Mondiale 2030

Il precedente contratto del selezionatore sudamericano era andato in scadenza naturale proprio con il termine della rassegna globale disputata negli Stati Uniti. Attraverso un comunicato ufficiale, la Federcalcio americana ha fugato ogni dubbio sul futuro della panchina, annunciando la firma sul nuovo contratto che legherà Pochettino alla guida della squadra fino al 2030.

Si tratta di una conferma strategica di primaria importanza, pensata per proiettare il collettivo statunitense verso la Coppa del Mondo 2030, l’edizione che vedrà la propria fase centrale disputarsi tra Spagna, Portogallo e Marocco. La dirigenza della federazione ha voluto scommettere sulla continuità per dare ulteriore forza al percorso di crescita intrapreso nell’ultimo biennio.

Il bilancio nel Mondiale 2026 e i progressi della squadra

Alla guida della nazionale dal 2024, Pochettino ha guidato gli USA attraverso una fase di consolidamento tattico, culminata con la partecipazione alla rassegna iridata di qualche settimana fa. Nel corso del torneo giocato in casa, la selezione americana ha mostrato segnali molto incoraggianti durante la prima fase.

L’avventura a stelle e strisce si è tuttavia conclusa agli ottavi di finale, con l’eliminazione maturata nel match contro il Belgio. La formazione belga ha poi proseguito il proprio cammino incrociando ai quarti di finale la Spagna, formazione che si è successivamente laureata campione del mondo. Nonostante l’uscita di scena agli ottavi, la bontà del lavoro svolto dal tecnico e la risposta del gruppo hanno convinto i vertici federali a rinnovare l’intesa.

Prospettive e obiettivi per il nuovo quadriennio

La riconferma di Pochettino rappresenta un segnale chiaro per il movimento calcistico americano. Nei prossimi anni, il commissario tecnico avrà il compito di valorizzare i giovani talenti a disposizione e affinare i meccanismi tattici, con l’obiettivo di presentarsi al Mondiale 2030 con una squadra matura, solida e in grado di competere ad altissimi livelli sulla scena internazionale.