Dzeko, ma quale ritiro!? Ufficiale il rinnovo con lo Schalke 04 e la maglia numero 10. A 40 anni il bosniaco «ha ancora fame»

Edin Dzeko ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con lo Schalke 04. Il comunicato e le parole dell’attaccante bosniaco

Il cammino nel grande calcio di Edin Džeko non si conclude con la partecipazione al Mondiale insieme alla sua Bosnia ed Erzegovina. L’esperto centravanti, dopo la difficile parentesi iniziale della scorsa stagione alla Fiorentina culminata con il trasferimento di gennaio allo Schalke 04, si attesta ancora una volta come figura centrale nel panorama europeo. La sua avventura nella seconda serie tedesca si è trasformata in un successo straordinario, culminato con la promozione e lo storico ritorno in Bundesliga del club di Gelsenkirchen.

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Un simbolo per i Royal Blues: rinnovo e maglia numero 10

Pronto ad affrontare la sua 23esima stagione da professionista, l’ex attaccante di Inter e Roma ha ufficialmente firmato un rinnovo di contratto annuale con i Royal Blues. La società ha scelto di fare del bomber bosniaco un simbolo per il ritorno nel massimo campionato, affidandogli per la nuova annata la prestigiosa maglia numero 10.

Džeko tornerà ad allenarsi con il gruppo a partire da martedì 4 agosto, pronto a rimettersi subito a disposizione dopo aver rappresentato la propria nazionale nella seconda rassegna iridata della sua carriera, dopo quella del 2014.

Le parole del direttore sportivo Mulder

A sottolineare l’importanza dell’accordo è stato il direttore sportivo dello Schalke 04, Mulder, che ha commentato con grande entusiasmo il prolungamento del rapporto:

“Edin ha portato qualcosa di speciale allo Schalke 04 durante i suoi primi quattro mesi e mezzo al club. È stato un giocatore chiave e uno dei beniamini dei tifosi, e la sua personalità lo ha sempre reso un esempio sia in campo che fuori. Le nostre conversazioni delle ultime settimane hanno chiarito che Edin ha ancora la stessa fame di successo di sempre. Crediamo quindi che possa aiutarci anche in Bundesliga. Edin resterà allo Schalke, e questa è una notizia fantastica”.

Džeko: “Ho ancora fame di successo”

Anche lo stesso Edin Džeko ha espresso profonda soddisfazione per la firma sul contratto, ringraziando l’ambiente per l’accoglienza e confermando le sue altissime motivazioni:

“Da quando sono arrivato allo Schalke in inverno, ho fatto parte di una squadra fantastica e ho potuto godere dell’incredibile supporto dei tifosi. La promozione in Bundesliga è tra i momenti più belli della mia carriera. È stato incredibile. Il calcio mi ha reso felice e mi ha motivato per tutta la vita. Ho ancora fame di successo e voglio aiutare la squadra anche in Bundesliga”.