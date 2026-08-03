Jordan Henderson è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea! Le prime parole: «Questa era un’opportunità enorme che non potevo rifiutare»

Jordan Henderson è ufficiale al Chelsea! Il comunicato dei Blues e le prime parole del centrocampista inglese

Il Chelsea ha comunicato ufficialmente l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista inglese Jordan Henderson. Il calciatore, forte di una carriera di assoluto prestigio culminata con la vittoria della Premier League e della UEFA Champions League, ha sottoscritto un contratto biennale con i Blues con scadenza fissata al 2028. Il mediano britannico si metterà immediatamente a disposizione di Xabi Alonso in vista della stagione 2026/27.

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Le prime parole di Henderson da giocatore dei Blues

Subito dopo la formalizzazione del trasferimento a Stamford Bridge, il nazionale inglese ha espresso enorme entusiasmo per l’inizio di questo nuovo capitolo della sua carriera:

“Considerando le dimensioni del club, l’allenatore, per il quale nutro grande ammirazione, e la qualità dei giocatori, questa era un’opportunità enorme che non potevo rifiutare”

Proseguendo nell’analisi della sua scelta, l’ex capitano del Liverpool ha evidenziato l’ambizione della dirigenza londinese:

“Sono rimasto molto colpito anche da quanto la proprietà desideri che il Chelsea abbia successo e si muova nella giusta direzione.”

Infine, l’esperto centrocampista ha definito la mentalità con cui affronterà l’avventura a Londra:

“Per me, si tratta di dare il massimo ogni singolo giorno, sia in campo che fuori, per aiutare il più possibile i giocatori intorno a me e la squadra. Sono molto entusiasta di iniziare.”

Un palmarès straordinario tra Liverpool e Nazionale

Cresciuto nel settore giovanile del Sunderland — club con cui ha esordito tra i professionisti proprio a Stamford Bridge nel 2008 prima di un prestito al Coventry City —, Henderson si è consacrato ai vertici del calcio internazionale con la maglia del Liverpool. Ad Anfield, ereditata la fascia di capitano da Steven Gerrard nel 2015, ha guidato i Reds alla vittoria di ben otto trofei, tra cui la Champions League del 2019 e la storica Premier League del 2020, affiancate da FA Cup, due Coppe di Lega, Community Shield, Supercoppa UEFA e Coppa del Mondo per club FIFA.

In seguito, la carriera del centrocampista ha visto tappe nella Saudi Pro League con l’Al-Ettifaq, per poi far ritorno in Europa tra le fila dell’Ajax e successivamente del Brentford, prima dell’approdo al Chelsea.

A livello internazionale, Henderson vanta 91 presenze con la Nazionale inglese, con cui ha conquistato il secondo posto agli Europei del 2020 e la medaglia di bronzo al Mondiale 2026 disputato nell’ultima estate. Con la sua leadership e l’inestimabile bagaglio d’esperienza, il mediano rappresenta un rinforzo carismatico fondamentale per lo spogliatoio dei Blues.