La Fiorentina ha preso una decisione su Moise Kean: ecco quale sarà il futuro dell’attaccante

La Fiorentina ha deciso il futuro di Moise Kean: quale sarà la prossima squadra dell’attaccante classe 2000

Le manovre di calciomercato della Fiorentina mettono al centro del progetto una conferma di primissima fascia per il reparto avanzato. Come riferito da Sky, la società gigliata ha infatti ribadito la propria ferma intenzione di trattenere Moise Kean, considerandolo un pilastro imprescindibile per la stagione ormai alle porte. Nonostante il costante susseguirsi di voci di mercato e la prospettiva che possano presentarsi offerte economiche di rilevante entità, la dirigenza viola appare pienamente determinata a blindare il proprio centravanti e a rispedire al mittente qualsiasi tentativo di inserimento da parte di club terzi.

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L’assalto del Como e la preferenza tattica di Cesc Fàbregas

L’attenzione attorno al bomber azzurro si è riaccesa in modo particolare dopo il forte gradimento espresso dal Como. La società lariana ha infatti individuato nell’attaccante la prima scelta assoluta per rinforzare il proprio reparto offensivo. Per l’allenatore Cesc Fàbregas, Kean rappresenta il profilo ideale a cui affidare le chiavi dell’attacco: un giocatore moderno, dotato di grande strapotere fisico, progressione palla al piede e spiccata capacità di attaccare la profondità.

Nondimeno, l’ambizioso pressing del club comasco si scontra direttamente con la posizione intransigente della Fiorentina. La dirigenza toscana è infatti decisa a resistere a ogni tipo di offerta, chiudendo a monte qualsiasi margine di trattativa per la cessione del calciatore.

La centralità nel progetto tattico di Fabio Grosso

A guidare la linea del rigore sulla permanenza della punta c’è anche la volontà del tecnico Fabio Grosso. L’allenatore della Fiorentina considera la presenza di Kean fondamentale per garantire peso specifico e continuità realizzativa all’intero scacchiere tattico. Grosso sarebbe infatti estremamente felice del fatto che l’attaccante rimanga a Firenze, ritenendolo l’elemento perfetto su cui edificare la manovra offensiva del nuovo corso viola.

Un segnale di continuità per le ambizioni viola

La decisione di fare muro attorno al proprio numero nove conferma la strategia della società di mantenere un elevato livello di competitività in vista delle imminenti sfide di campionato e coppe. Respinta la pressione del Como e ribadita la fiducia totale nel giocatore, la Fiorentina si proietta così verso il via ufficiale della stagione con la certezza di poter ancora fare affidamento sulle prestazioni di Kean al centro del proprio attacco.