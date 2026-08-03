Caso Lindstrom, tra Napoli e Schalke 04 è rottura totale! Azzurri pronti ad azioni legali dopo il trasferimento saltato

Lindstrom accende il caso tra Napoli e Schalke 04 dopo il trasferimento saltato! Gli azzurri minacciano azioni legali ora

Il calciomercato del Napoli si arricchisce di un caso diplomatico sull’asse tra Italia e Germania. La società azzurra è infatti intervenuta in maniera ufficiale per fare chiarezza sulla trattativa sfumata per il trasferimento di Jesper Lindstrøm allo Schalke 04. Attraverso una nota circostanziata, la dirigenza guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto rettificare le ricostruzioni giornalistiche circolate nelle ultime ore, smentendo categoricamente la presenza di ostacoli economici e attribuendo la fumata nera al repentino cambio di strategie del club tedesco.

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La ricostruzione della trattativa e la cronologia del Napoli

Secondo la ricostruzione fornita dalla società partenopea, i termini finanziari dell’operazione e le relative modalità di pagamento non sono mai stati messi in discussione tra le parti. La frenata sarebbe giunta esclusivamente a causa delle sopraggiunte necessità tattiche della compagine di Gelsenkirchen, condizionata dagli infortuni di due tesserati occorsi nel fine settimana.

Il club azzurro ha ricostruito nel dettaglio la cronologia dei contatti: alle ore 13:00 lo Schalke 04 avrebbe notificato l’inaccettabilità di alcune clausole per via delle nuove priorità di mercato. Nonostante la pronta risposta della società campana, inviata ad appena ventidue minuti di distanza per confermare la piena disponibilità ad accettare integralmente la versione contrattuale proposta dai tedeschi, alle 17:32 è giunta la comunicazione definitiva con cui il club della Bundesliga ha rinunciato all’affare.

Il comunicato ufficiale della SSC Napoli

Per chiarire definitivamente la propria posizione sul mancato trasferimento di Jesper Lindstrøm, la società ha diffuso la nota integrale:

“SSC Napoli intende fare chiarezza in ordine al mancato trasferimento del calciatore Jesper Lindstrom allo Schalke 04, a causa della inesattezza delle informazioni diffuse a mezzo stampa. Dopo che, nella giornata di ieri, ha avuto luogo uno scambio di corrispondenza sulle condizioni generali del contratto, senza che mai fossero messi in discussione i termini economici dell’accordo e le modalità di pagamento, alle ore 13:00 di oggi il club tedesco ci ha informato che alcune clausole proposte non erano accettabili, anche alla luce delle mutate esigenze tecnico-sportive conseguenti all’infortunio di due calciatori occorso nel fine settimana, che avrebbe necessitato la modifica delle strategie di mercato.

Alle 13:22 è stata inviata una comunicazione di risposta al club tedesco con cui, pur ribadendo che si trattava di modifiche di dettaglio rispetto alla struttura dell’affare, comprendendo le sopravvenute esigenze tecniche del club tedesco, SSC Napoli sarebbe stata disponibile ad accettare la versione del contratto come proposta da Schalke.

Nonostante ciò, alle ore 17:32 il club tedesco ha confermato di non essere più interessato in ragione delle mutate priorità nell’allestimento dell’organico, ad evidente dimostrazione delle effettive motivazioni sottese al mancato perfezionamento dell’operazione.

Nell’auspicio di avere chiarito definitivamente le reali responsabilità del mancato trasferimento del calciatore, SSC Napoli si riserva ogni azione avanti alle competenti autorità finalizzata alla tutela dei propri diritti.”