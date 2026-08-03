Rosanero ambiziosi: Strefezza arriva a titolo definitivo e diventa il nuovo uomo‑chiave di Inzaghi

Il grande colpo della Serie B porta la firma del Palermo. Il club rosanero ha infatti definito l’acquisto a titolo definitivo di Gabriel Strefezza dall’Olympiacos, confermando le indiscrezioni circolate nelle ultime ore e riportate da Matteo Moretto. Un’operazione di spessore, che eleva immediatamente il livello tecnico della squadra di Filippo Inzaghi.

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Strefezza rappresenta un innesto di assoluto valore per la categoria. L’esterno brasiliano, reduce dal prestito al Parma nella seconda parte dell’ultima Serie A, ha dimostrato di poter incidere anche ai massimi livelli: due gol e due assist in 14 presenze, numeri che hanno contribuito in maniera significativa alla salvezza della formazione guidata da Cuesta. La sua capacità di creare superiorità, la rapidità nelle transizioni e la duttilità tattica lo rendono un profilo ideale per il progetto rosanero.

Per il Palermo si tratta di un investimento mirato, che unisce qualità immediata e prospettiva. Strefezza arriva con la volontà di essere protagonista e con l’esperienza necessaria per guidare il reparto offensivo in un campionato complesso come la Serie B. Inzaghi guadagna così un giocatore capace di cambiare le partite, di garantire imprevedibilità e di aggiungere soluzioni offensive che finora mancavano.

L’operazione, oltre a rafforzare la rosa, manda anche un segnale chiaro alle concorrenti: il Palermo vuole competere ai vertici e lo fa puntando su profili che hanno già dimostrato di poter fare la differenza. Strefezza, con il suo talento e la sua personalità, è il simbolo di un mercato ambizioso e di una squadra che non intende nascondersi.

