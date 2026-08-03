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Ferran Torres: «Ho un contratto con il Barcellona, ma nel calcio non si sa mai»

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36 minuti ago

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Ferran Torres

Ferran Torres sul futuro: «Ho un contratto con il Barcellona, ma nel calcio non si sa mai. Ho un club dei sogni? Sì, essere felice»

Ferran Torres ha parlato ai microfoni della NBC, soffermandosi sul proprio futuro. L’attaccante spagnolo, protagonista assoluto dell’ultima finale dei Mondiali grazie al gol decisivo ai supplementari contro l’Argentina, non è affatto certo di restare al Barcellona.

Su di lui c’è infatti un forte interesse del Paris Saint‑Germain, che considera Torres uno dei profili ideali per rinforzare il reparto offensivo. Il Barça, dal canto suo, attende una proposta ufficiale dal club campione d’Europa prima di aprire una trattativa concreta.

Il contratto con i blaugrana scadrà il 30 giugno 2027, un dettaglio che rende la sua situazione particolarmente delicata: il Barcellona deve decidere se puntare ancora su di lui o valutare una cessione che possa generare una plusvalenza importante.

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PAROLE – «Ho un contratto con il Barcellona, ma nel calcio non si sa mai. Sto solo aspettando per prendere la decisione migliore per me».

«Ho un club dei sogni? Sì, essere felice. Voglio solo essere felice».

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