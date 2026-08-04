Funerale Franco Baresi, oggi Milano saluta il Capitano: gli ex compagni e le autorità attese a Sant’Ambrogio

L’ultimo saluto a Franco Baresi nella basilica di Sant’Ambrogio: stamattina di terranno i funerali della storica bandiera del Milan

È il giorno dell’ultimo saluto a Franco Baresi. Milano si prepara ad accogliere migliaia di persone per i funerali dello storico capitano del Milan, in programma nella mattinata di martedì 4 agosto presso la basilica di Sant’Ambrogio. La camera ardente è stata allestita in forma privata, mentre in città è stato proclamato il lutto cittadino, con le bandiere comunali esposte a mezz’asta.

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Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, la figura di Baresi ha superato i confini del tifo rossonero, raccogliendo affetto e rispetto in tutto il mondo del calcio: «Il Capitano è stato un personaggio globale, un uomo di calcio capace di rendere trasversale la stima e l’affetto della gente, andando oltre la distinzione dei colori».

Il Milan rappresentato da Cardinale e dalla dirigenza

La prima squadra non potrà partecipare alle esequie a causa della tournée in Australia. Il tecnico Ruben Amorim e Matteo Gabbia hanno però reso omaggio a Baresi davanti al murale dedicato all’ex capitano e a Ruud Gullit, deponendo un mazzo di fiori.

Il Milan sarà rappresentato dal proprietario Gerry Cardinale, dal presidente Paolo Scaroni, dall’amministratore delegato Calvelli e dalla dirigenza. Saranno presenti anche Christian Pulisic e Santiago Gimenez, rimasti in Italia per recuperare dai rispettivi problemi fisici, oltre alle delegazioni delle squadre maschili, femminili e del settore giovanile.

Da Maldini a Van Basten: gli ex compagni presenti

Numerosi gli ex calciatori attesi a Sant’Ambrogio. Tra questi figurano Marco van Basten, Paolo Maldini, Dejan Savicevic, Demetrio Albertini, Sebastiano Rossi, Gianluca Zambrotta, Daniele Massaro, Alberigo Evani, Roberto Donadoni e Pietro Paolo Virdis.

Per l’Inter sarà presente il presidente Giuseppe Marotta, mentre sono attesi anche il sindaco Giuseppe Sala, rappresentanti della FIGC, della Lega Serie A, dell’AIC e dell’Assoallenatori. Il Real Madrid sarà rappresentato dal presidente onorario Pirri, mentre anche il Barcellona invierà una propria delegazione.

Funerale in diretta televisiva e omaggio nel derby

La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rete 4 dalle ore 10.50, all’interno di “Diario del giorno”. Nel derby di Perth del 5 agosto, il Milan giocherà con il lutto al braccio. Prima della partita sarà osservato un minuto di silenzio e sui maxischermi verranno mostrate immagini commemorative di Franco Baresi.