Kevin De Bruyne, il futuro resta azzurro: Massimiliano Allegri lo vuole leader del nuovo progetto del Napoli

L’Inter Miami non è in trattativa per Kevin De Bruyne. Le voci che nelle ultime ore avevano alimentato l’idea di un possibile trasferimento del belga in MLS vengono infatti smentite con decisione: nessun contatto, nessuna negoziazione, nessun passo concreto. Lo stesso discorso vale per Juan Fernando Quintero, altro nome accostato al club americano senza che vi fosse alcuna reale base. A chiarire la situazione è Fabrizio Romano, che conferma come l’Inter Miami non abbia aperto alcun dialogo per entrambi i giocatori.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La smentita spegne così le numerose indiscrezioni che avevano iniziato a circolare attorno al futuro di De Bruyne, alimentando l’idea di un addio al Napoli dopo una sola stagione. In realtà, il belga resta al centro del progetto tecnico azzurro. Il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, considera De Bruyne un elemento fondamentale per costruire la squadra che affronterà la prossima annata, una stagione che vedrà il Napoli impegnato anche in Champions League.

Allegri vuole ripartire proprio da lui: dalla sua qualità, dalla sua esperienza internazionale, dalla capacità di incidere nei momenti decisivi. Il belga rappresenta una delle colonne portanti del nuovo ciclo e la società non ha alcuna intenzione di privarsene, soprattutto in una fase in cui si sta lavorando per consolidare la rosa e renderla competitiva su più fronti.

Per ora, dunque, nessun scenario americano e nessun trasferimento imminente: De Bruyne resta saldamente al centro del progetto Napoli, pronto a guidare la squadra nella stagione che verrà.