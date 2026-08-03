Il Fulham è scatenato! Ufficializzato il doppio arrivo dal Real Madrid di Gonzalo Garcia e Cesar Palacios. I dettagli e le loro prime parole

Il Fulham accoglie ufficialmente Gonzalo Garcia e Cesar Palacios dal Real Madrid. I comunicati e le loro prime parole

Il Fulham ha ufficializzato un doppio, altisonante acquisto a titolo definitivo dal Real Madrid. La società londinese ha infatti annunciato l’ingaggio dell’attaccante ventiduenne Gonzalo García e del regista offensivo ventunenne César Palacios. Entrambi i giovani talenti hanno sottoscritto un contratto quinquennale con scadenza fissata a giugno 2031, con un’opzione a favore del club per un ulteriore prolungamento di 12 mesi. A Craven Cottage, Gonzalo indosserà la maglia numero 7, mentre Palacios vestirà la numero 8.

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Le parole dei protagonisti e la gioia di Tony Khan

Subito dopo la firma del contratto, Gonzalo García ha espresso così la sua gioia per l’approdo in Premier League:

“Sono molto grato, molto felice di essere qui.”

“Devo ringraziare il consiglio e Arbeloa per la fiducia che hanno riposto in me, e sono molto, molto entusiasta di iniziare.”

A fargli eco è stato il connazionale César Palacios, entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo:

“Sono molto emozionato di essere qui. Credo che sia il passo perfetto nella mia carriera.”

“Il Club sta mostrando molta fiducia in me, e io lo dimostrerò in campo.”

La grande soddisfazione della dirigenza è stata sintetizzata dalle parole del presidente Tony Khan, che ha salutato con entusiasmo il doppio colpo:

“Questo è un giorno importante perché abbiamo ingaggiato due giovani talenti eccezionali per la squadra che crediamo entrambi faranno parte di un futuro brillante per il Club!”

“Forza Fulham!”

Il profilo dei due talenti cresciuti sotto la guida di Arbeloa

Entrambi i calciatori hanno condiviso un percorso di crescita fondamentale nella Cantera dei Blancos sotto la guida di Álvaro Arbeloa. Gonzalo García, vincitore della Scarpa d’Oro alla Coppa del Mondo per club FIFA e già autore di 8 reti in prima squadra con il Real Madrid, rappresenta un attaccante moderno e polivalente, capace di abbinare forza fisica e qualità tecnica.

César Palacios, giunto a Madrid dopo i primi passi nel Numancia, si è affermato nel Castilla come un centrocampista creativo e di grande rendimento, totalizzando 19 partecipazioni a rete (15 gol e 4 assist) prima di raccogliere 7 presenze in prima squadra con le Merengues. Con un solido passato nelle nazionali giovanili spagnole, i due nuovi acquisti promettono di alzare notevolmente il tasso qualitativo della rosa dei Blues.