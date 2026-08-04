Calciomercato Roma, Nusa resta la prima scelta: ultima chiamata al Lipsia, Fofana l’alternativa

Roma-Nusa, la trattativa non è ancora tramontata! I giallorossi incontrano il Lipsia per l’esterno offensivo: è corsa a due tra lui e Fofana

La Roma continua a lavorare per regalare un nuovo esterno offensivo a Gian Piero Gasperini. Nonostante le difficoltà incontrate nelle ultime settimane, la pista che porta ad Antonio Nusa non sarebbe ancora definitivamente tramontata. Il talento norvegese classe 2005, attualmente di proprietà del Lipsia, rimane infatti il principale obiettivo della società giallorossa per rinforzare la corsia sinistra.

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A fare il punto sulla trattativa è stato Alfredo Pedullà, secondo cui la Roma sarebbe pronta a compiere un investimento particolarmente importante pur di arrivare al giocatore. I contatti tra i club proseguono ormai da diverse settimane, alternando aperture e improvvise frenate.

Nusa prima scelta della Roma

La dirigenza capitolina attende adesso una risposta definitiva dal Lipsia. Il calciatore non avrebbe mai escluso la possibilità di trasferirsi nella Capitale, mentre il club tedesco avrebbe modificato più volte la propria posizione.

Pedullà ha spiegato: «La Roma cerca un esterno offensivo sinistro forte ed è disposta a fare un grande investimento. Malgrado i silenzi e i depistaggi, la Roma non ha smesso di pensare ad Antonio

Nusa, classe 2005 del Lipsia e prima scelta assoluta. Tra una chiusura e una riapertura, siamo andati avanti così per circa tre settimane. Nelle prossime ore saremo all’ultima chiamata, senza ulteriori sfinimenti. Nusa non ha mai chiuso al trasferimento, il Lipsia – alle prese con la telenovela Diomande – ha cambiato spesso parere».

La Roma non sembra però intenzionata ad aspettare ancora a lungo. Le prossime ore potrebbero quindi risultare decisive per comprendere se esistano davvero le condizioni per arrivare alla fumata bianca.

Fofana alternativa a Nusa

Qualora l’operazione Nusa non dovesse concretizzarsi, la Roma sarebbe pronta a virare con decisione su Malik Fofana, esterno belga dell’Olympique Lione valutato almeno 45 milioni di euro.

«La Roma non andrà oltre, altrimenti cercherà di virare con forza su Malik Fofana, belga 2005 di proprietà dell’Olympique Lione, valutazione di almeno 45 milioni. Ne abbiamo parlato anche ieri, il gradimento giallorosso è forte e sono arrivate rassicurazione rispetto al serio infortunio alla caviglia di diversi mesi fa. Guarda caso Fofana è un obiettivo del Lipsia in caso di partenza di Nusa. E dalla lista ristrettissima della Roma per quel ruolo possiamo escludere Tel, accostato nelle ultime ore ai giallorossi. Chance minime».

Resta dunque aperto un vero e proprio intreccio di mercato: Nusa rappresenta la priorità, mentre Fofana è l’alternativa principale. Più defilata, invece, la candidatura di Mathys Tel.