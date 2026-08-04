Algeria, ufficiale l’addio a Vladimir Petkovic: risoluzione consensuale con la Federazione

Vladimir Petkovic non è più il commissario tecnico dell’Algeria: il comunicato ufficiale della Federazione sul tecnico ex Lazio

Si conclude ufficialmente l’esperienza di Vladimir Petkovic sulla panchina della Nazionale dell’Algeria. La Fédération Algérienne de Football, attraverso una nota pubblicata sui propri canali, ha comunicato la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con l’allenatore e con i componenti del suo staff tecnico.

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La separazione arriva dopo 29 mesi di collaborazione. Petkovic, ex commissario tecnico della Svizzera, aveva assunto la guida della selezione algerina con l’obiettivo di rilanciare la squadra e aprire un nuovo ciclo tecnico.

Il comunicato ufficiale della Federazione algerina

La Federazione ha ringraziato pubblicamente il tecnico per il lavoro svolto, sottolineandone l’impegno e la professionalità mostrati durante l’intero mandato.

«La Fédération Algérienne de Football (FAF) informa che il rapporto contrattuale che la lega al selezionatore nazionale, mister Vladimir Petkovic, così come al suo staff tecnico, è ufficialmente terminata ufficialmente oggi, di comune accordo. La FAF desidera esprimere la sua profonda gratitudine a mister Vladimir Petkovic e a tutto il suo staff per la loro professionalità, il loro impegno e la loro dedizione durante i ventinove (29) mesi trascorsi alla guida della squadra nazionale. La Federazione li ringrazia sinceramente per il lavoro svolto e augura loro pieno successo nel proseguimento della loro carriera professionale».

L’Algeria dovrà ora individuare un nuovo commissario tecnico al quale affidare il prossimo progetto sportivo.