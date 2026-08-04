La nuova vita dell’ex arbitro Anthony Taylor: sarà il nuovo direttore degli arbitri d’élite in Turchia

Anthony Taylor intraprende una nuova fase della sua carriera: dopo aver annunciato il ritiro dall’arbitraggio, l’ex direttore di gara inglese è stato nominato direttore dell’arbitraggio d’élite presso la Federazione Calcistica Turca. La conferma è arrivata attraverso un comunicato ufficiale pubblicato dal Consiglio Arbitri Centrale (MHK) sui propri canali social, che ha formalizzato l’ingresso di Taylor nel nuovo ruolo.

La scelta della federazione turca rappresenta un segnale forte, soprattutto alla luce degli episodi che lo scorso autunno hanno coinvolto alcuni arbitri locali in uno scandalo legato alle scommesse. L’arrivo di Taylor, figura di grande esperienza internazionale, viene interpretato come un passo deciso verso la ricostruzione della credibilità e della trasparenza del settore arbitrale.

A 47 anni, con 831 partite dirette e una carriera ventennale alle spalle, Taylor aveva annunciato il ritiro solo poche settimane fa. La federazione inglese, nel comunicato che accompagnava la sua decisione, aveva sottolineato come il logorio derivante dall’esposizione mediatica e dalle enormi responsabilità del ruolo avesse inciso profondamente sulla scelta dell’arbitro.

Nel corso della sua carriera, Taylor ha diretto 668 partite professionistiche nazionali, oltre a essere stato protagonista in alcune delle competizioni più prestigiose del panorama internazionale: Euro 2020, i Mondiali 2022 e 2026, dove è stato uno degli arbitri più riconosciuti e discussi.

Ora, per lui, si apre una nuova avventura fuori dal campo ma ancora al centro del mondo arbitrale, con l’obiettivo di contribuire alla crescita e alla riforma del settore in Turchia.

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COMUNICATO MHK – “Il Comitato Centrale Arbitrale (MHK) della Federazione Turca di Calcio ha siglato un’importante collaborazione che contribuirà allo sviluppo dell’arbitraggio turco. Anthony Taylor, uno degli arbitri d’élite più esperti del calcio mondiale, ha assunto l’incarico di Direttore degli Arbitri d’Élite dell’MHK. Anthony Taylor, che per molti anni ha ricoperto il ruolo di arbitro di alto livello presso la Federcalcio inglese, è titolare del distintivo FIFA dal 2013. Considerato uno degli arbitri più costanti nella storia della Premier League, Taylor ha diretto nel corso della sua carriera numerose partite decisive in competizioni quali la Coppa del Mondo FIFA, il Campionato Europeo UEFA, la UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, la UEFA Nations League e la Coppa del Mondo per club FIFA. Nella sua carriera internazionale, Anthony Taylor ha diretto la finale dell’UEFA Europa League 2022/2023, la finale della Coppa del Mondo per club FIFA 2023, la finale della UEFA Nations League 2021 e la finale della Supercoppa UEFA 2020; In Inghilterra, invece, ha diretto la finale della EFL Cup 2015, il Community Shield della FA 2015, le finali dell’Emirates FA Cup del 2017 e del 2020 e la finale dei play-off del Championship 2018. In qualità di Direttore degli arbitri d’élite della MHK, Anthony Taylor guiderà la pianificazione dei processi di sviluppo tecnico degli arbitri di alto livello, il rafforzamento dei sistemi di valutazione delle prestazioni, la preparazione dei programmi di formazione, lo sviluppo dei processi di analisi delle partite e di feedback, nonché l’elaborazione di strategie di sviluppo arbitrale in linea con gli standard UEFA e FIFA. La Federazione calcistica turca ritiene che le conoscenze internazionali e la vasta esperienza di Anthony Taylor apporteranno un contributo significativo allo sviluppo dell’arbitraggio turco e auspica che il suo nuovo incarico sia di grande beneficio per il calcio turco“.