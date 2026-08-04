Notizia clamorosa che arriva dall’Inghilterra: un club di quinta serie rifiuta un milione per Abdulmalik

Un’offerta da un milione di sterline per un attaccante che milita nel campionato di Eccellenza inglese: è questa la proposta avanzata dal Djurgårdens, club della massima serie svedese, al Boreham Wood per assicurarsi Abdul Abdulmalik.

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Una cifra importante per un giocatore che arriva dalla quinta divisione inglese, ma che non è bastata a convincere la società britannica. Come riportato da Sky Sports UK, il Boreham Wood ha infatti rifiutato l’offerta, così come aveva respinto la precedente proposta da 750 mila sterline presentata dagli stessi svedesi.

Il motivo di tanta resistenza è legato alla crescita esponenziale di Abdulmalik nell’ultima stagione. L’attaccante si è messo in grande evidenza segnando 17 gol in 54 partite complessive, comprese le apparizioni in FA Cup, mostrando continuità, fiuto del gol e una maturità superiore alla categoria.

Le sue prestazioni hanno trascinato il Boreham Wood fino alla finale playoff per la promozione in League Two, la quarta serie inglese, sfiorata solo ai rigori contro il Rochdale. In quella partita decisiva, Abdulmalik aveva anche trovato la rete del vantaggio, prima della sconfitta ai penalty.

Il Boreham Wood, consapevole del valore del suo attaccante e del potenziale economico che potrebbe generare, non sembra intenzionato a cederlo senza un’offerta davvero irrinunciabile. Il Djurgårdens resta alla finestra, ma per portare Abdulmalik in Svezia servirà un rilancio significativo.