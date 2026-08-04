Bournemouth-Genoa 10-1, pesante ko nel test a porte chiuse: De Rossi schiera anche la Primavera

Bournemouth-Genoa 10-1, amichevole complicata per i rossoblù in terra inglese: in campo anche la Primavera per gran parte della gara

Pesante sconfitta per il Genoa nel test amichevole disputato a porte chiuse presso il centro sportivo del Bournemouth. La formazione allenata da Daniele De Rossi, reduce dal successo ottenuto contro il Leicester, è stata battuta con il risultato di 10-1 dal club inglese, protagonista di un’ottima stagione culminata con il sesto posto in Premier League e la qualificazione all’Europa League.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La partita è stata suddivisa in quattro tempi da 30 minuti. Il risultato finale deve però essere contestualizzato, considerando che nelle ultime due frazioni il Genoa ha impiegato prevalentemente calciatori della Primavera, permettendo a numerosi giovani di confrontarsi con un avversario di alto livello.

Bournemouth-Genoa, le scelte iniziali di De Rossi

Nei primi 60 minuti il Genoa si è schierato con il 3-5-1-1. Tra i pali ha giocato Bijlow, protetto dalla linea difensiva composta da Marcandalli, Otoa e Vasquez. In mezzo al campo Amorim ha agito da regista, con Frendrup ed Ellertsson ai suoi lati, mentre Norton-Cuffy e il nuovo acquisto Mitaj hanno occupato le corsie esterne.

In attacco Baldanzi è stato utilizzato alle spalle di Colombo. Il Bournemouth ha sbloccato il risultato al 13’, quando Scott ha sfruttato una respinta di Bijlow per depositare il pallone in rete.

Ellertsson segna, poi il Bournemouth prende il largo

Il Genoa ha trovato il momentaneo pareggio nella seconda frazione. Colombo ha recuperato un pallone a centrocampo e servito in profondità Ellertsson, bravo a superare il portiere avversario con un preciso pallonetto.

L’equilibrio è durato poco. Il Bournemouth ha nuovamente accelerato grazie alla doppietta di Kluivert, entrambi i gol realizzati su calcio di rigore per due falli commessi da Mitaj e Marcandalli, e alla rete di Truffert. Dopo i primi due tempi, il punteggio complessivo era quindi di 4-1.

Bournemouth-Genoa, spazio ai giovani nella seconda parte

Negli ultimi 60 minuti De Rossi ha cambiato completamente la formazione, confermando il medesimo sistema tattico. In porta è entrato Stolz, con Doucouré, Klisys e Puczka in difesa.

A centrocampo hanno giocato Masini, Wiafe e Doumbia, affiancati sulle corsie da Sabelli e Martin. Davanti, Zulevic ha agito alle spalle di Vitinha.

Il Bournemouth ha sfruttato la maggiore esperienza e ha vinto entrambe le ultime frazioni per 3-0, fissando il risultato definitivo sul 10-1. Per il Genoa si è trattato soprattutto di un test utile per valutare condizione, principi tattici e giovani del vivaio.