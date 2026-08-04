Fiorentina, arriva una decisione storica: la maglia numero 10 sarà ritirata nel 2026/27 per celebrare Giancarlo Antognoni

La Fiorentina ha annunciato una decisione storica in vista della prossima stagione: la maglia numero 10 sarà ritirata. A comunicarlo è stato il presidente viola Giuseppe B. Commisso, attraverso un lungo messaggio diffuso sui canali ufficiali del club. L’iniziativa nasce in occasione del centesimo anniversario della società e rappresenta un tributo a Giancarlo Antognoni, simbolo assoluto della storia viola e portatore del numero 10 per sedici stagioni, dal 1971 al 1987.

Nel comunicato, Commisso ha confermato che sarà presente a Firenze per le celebrazioni del centenario e ha dedicato ad Antognoni un messaggio particolarmente sentito, sottolineando il valore umano e sportivo di una delle figure più iconiche della storia della Fiorentina.

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COMUNICATO – “Il 29 agosto, in occasione della celebrazione del 100° Anniversario del Club, ci saranno molti momenti emozionanti e spettacolari che renderanno omaggio alla storia della Fiorentina, ma c’è un momento che abbiamo voluto porre al centro della serata: in onore di Giancarlo Antognoni e del suo posto unico nella storia della Fiorentina, ritireremo la maglia numero 10 esclusivamente per la stagione 2026/27 del 100° Anniversario della Fiorentina”

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OMAGGIO A ANTOGNONI – “In questa storia, c’è un nome che appartiene a tutti noi: Giancarlo Antognoni. Giancarlo non è semplicemente un grande campione della Fiorentina. Giancarlo è la Fiorentina. È Firenze. È la maglia Viola. È il giocatore più iconico di sempre ad aver indossato la maglia numero 10 della Fiorentina. È talento, eleganza e fedeltà a un solo colore. È l’amore di un uomo che ha dato alla Fiorentina qualcosa che non può essere misurato soltanto in presenze, gol o trofei. Un Campione del Mondo che ha portato la Fiorentina nel cuore ovunque sia andato. È per questo che lo voglio con tutti noi. Lo vogliamo con tutti noi“.