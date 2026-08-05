Chi è Jay Robinson, il talento inglese scelto dal Monza: carriera, ruolo e caratteristiche

Monza, accordo con il Southampton per l’arrivo di Jay Robinson: l’esterno 19enne è pronto allo sbarco in Serie A. Ecco chi è

Il Monza piazza un rinforzo a sorpresa per il proprio reparto offensivo. Il club brianzolo ha infatti raggiunto un accordo con il Southampton per l’arrivo di Jay Robinson, esterno inglese classe 2007 considerato uno dei giovani più interessanti cresciuti nell’Academy dei Saints.

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Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’operazione è stata definita con la formula del prestito secco. Il Monza potrà così inserire nella propria rosa un calciatore giovane, rapido e versatile, già capace di confrontarsi con il calcio professionistico inglese nonostante la giovane età.

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Chi è Jay Robinson: età, ruolo e caratteristiche fisiche

Il nome completo del nuovo rinforzo biancorosso è Jay Steven Robinson. Nato il 15 marzo 2007 a Hounslow, nell’area di Londra, è alto circa 1,76 metri ed è un calciatore di piede destro.

Il suo ruolo principale è quello di esterno offensivo sinistro, posizione dalla quale può rientrare sul piede forte e attaccare centralmente. Robinson può però essere utilizzato anche da trequartista, sulla fascia destra, come seconda punta oppure in uno dei due ruoli alle spalle del centravanti.

Non si tratta di un’ala legata esclusivamente alla linea laterale. Il giovane inglese ama entrare nei mezzi spazi, ricevere tra le linee e puntare frontalmente la difesa avversaria.

La crescita nel settore giovanile del Southampton

Robinson è entrato nell’Academy del Southampton all’età di 12 anni, bruciando rapidamente le tappe. Le sue qualità gli hanno permesso di debuttare con l’Under 21 a soli 15 anni, confrontandosi con calciatori più grandi e fisicamente più sviluppati.

Nel luglio del 2024 ha firmato il primo contratto professionistico. Nella stagione precedente aveva totalizzato 27 presenze e 6 gol con le varie formazioni giovanili del club, alternandosi tra il ruolo di esterno e quello di trequartista.

La crescita è proseguita nell’annata successiva, durante la quale ha realizzato 7 reti e 2 assist con l’Under 21. Nel febbraio del 2025 è stato inoltre inserito tra i candidati al premio di miglior giocatore del mese della Premier League 2.

Il debutto in Premier League e l’esperienza in Championship

Il primo importante traguardo della sua carriera è arrivato il 12 aprile 2025, quando ha esordito in Premier League contro l’Aston Villa. Pochi giorni dopo il Southampton gli ha fatto firmare un contratto fino al 2029, dimostrando di credere fortemente nelle sue potenzialità.

Nel finale di quella stagione Robinson ha raccolto quattro presenze nel massimo campionato inglese, trovando anche spazio da titolare contro l’Arsenal.

Nell’annata 2025/26 ha ottenuto maggiore continuità in Championship, disputando 44 partite e mettendo a referto 4 gol e 2 assist. La prima rete tra i professionisti è arrivata contro l’Ipswich Town, con un colpo di testa che gli è valso anche il riconoscimento di migliore in campo.

Le caratteristiche tecniche di Jay Robinson

La qualità più evidente di Robinson è la capacità di condurre il pallone ad alta velocità. Possiede un’accelerazione brillante, un buon controllo nello stretto e una notevole rapidità nei cambi di direzione.

Partendo da sinistra tende ad accentrarsi per combinare con i compagni o cercare la conclusione. Sa però anche andare sul fondo, caratteristica che gli consente di non diventare prevedibile. Mostra inoltre buone qualità nel gioco tra le linee e nel ricevere sul mezzo giro.

Tra i suoi punti di forza figurano il dribbling, la capacità di creare superiorità numerica, l’attacco dell’area e la versatilità tattica. Può ancora migliorare nella fase senza pallone, nei tempi del pressing e nella precisione dell’ultima giocata.

Dal punto di vista fisico dispone di agilità e buona falcata, ma dovrà aumentare forza e resistenza nei duelli per adattarsi completamente al calcio italiano.

Cosa può portare Robinson al Monza

Il Monza accoglie un calciatore di grande prospettiva, già abituato al calcio professionistico ma ancora dotato di ampi margini di miglioramento. Robinson può aggiungere velocità, imprevedibilità e qualità nel dribbling negli ultimi trenta metri.

Potrà essere impiegato da esterno sinistro in un 4-2-3-1, da trequartista laterale nel 3-4-2-1 o come seconda punta in un attacco mobile. Non va considerato immediatamente come un trascinatore, ma come un giovane talento da valorizzare attraverso continuità, fiducia e lavoro tattico.

Il prestito al Monza rappresenta quindi un’opportunità importante per entrambe le parti: il club brianzolo inserisce un elemento capace di accendere la manovra offensiva, mentre Robinson potrà misurarsi con un nuovo campionato e accelerare il proprio percorso di crescita.