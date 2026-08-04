Il Genoa accelera per Roberto Piccoli: la Lazio resta in corsa, mentre il futuro dell’attaccante dipende dalle decisioni su Kean

Il Genoa continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Daniele De Rossi e ha individuato in Roberto Piccoli uno dei profili più interessanti per completare l’attacco. Il classe 2001, attualmente alla Fiorentina, è reduce da una stagione positiva, chiusa con 43 presenze complessive, 8 gol e 2 assist, numeri che hanno attirato anche l’attenzione della Lazio di Gennaro Gattuso. Il suo futuro, però, è strettamente legato alle decisioni che riguardano Moise Kean.

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Il connazionale, infatti, è a sua volta al centro del mercato: piace molto al Como, che sta valutando un investimento importante per portarlo in riva al Lario. La Fiorentina, però, ha manifestato chiaramente la volontà di trattenerlo, considerandolo un elemento centrale per la prossima stagione. Proprio da questa scelta dipenderà la possibilità di liberare Piccoli: se Kean dovesse restare, il club viola potrebbe aprire alla cessione in prestito dell’ex Atalanta, permettendogli di trovare maggiore continuità altrove.

In questo scenario, il Genoa si è mosso con tempismo. Piccoli conosce già l’ambiente rossoblù, avendo vestito la maglia del Grifone nella stagione 2021/22, seppur con sole cinque presenze. Oggi, però, arriverebbe in un contesto diverso, con una squadra più strutturata e un allenatore che punta molto sulla profondità del reparto offensivo. Non a caso, Piccoli sente la fiducia di Fabio Grosso, elemento che potrebbe incidere sulle sue valutazioni personali.

La situazione resta in evoluzione: la Fiorentina deve decidere il futuro di Kean, il Genoa attende segnali e Piccoli valuta quale progetto possa garantirgli minuti, responsabilità e crescita. Una trattativa che potrebbe accendersi rapidamente, non appena la società viola chiarirà le gerarchie del suo attacco.