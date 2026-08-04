Calciomercato
Fiorentina, affare Mastantuono in stand‑by: serve l’aiuto del Real per chiudere
Franco Mastantuono, trattativa in corso: la Fiorentina attende il contributo del Real Madrid per l’ingaggio
La Fiorentina, protagonista di una sessione estiva di mercato estremamente positiva, continua a muoversi in vista dell’inizio della stagione 2026/27. Dopo gli arrivi di Atta, Viery e Oulai, la dirigenza viola – guidata da Fabio Paratici – prosegue i contatti con il Real Madrid per Franco Mastantuono. Il nodo principale resta la ripartizione dell’ingaggio: solo con un contributo economico dei blancos l’operazione potrà essere chiusa.
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Il via libera definitivo non è ancora arrivato, ma la trattativa prosegue con l’obiettivo di portare in Italia il classe 2007, che non rientra nei piani tecnici di Mourinho per la nuova stagione.
Mastantuono, che tra pochi giorni compirà 19 anni, ha appena concluso la sua prima annata in Spagna con 35 presenze, 3 gol e 1 assist, dopo il trasferimento dal River Plate.
Un elemento decisivo per la Fiorentina è il doppio passaporto italiano del giocatore: grazie a questo status, Mastantuono non occuperebbe slot da extracomunitario, già esauriti con gli arrivi di Viery e Oulai.
Un dettaglio che rende l’operazione ancora più strategica per il club viola, intenzionato a completare la rosa con un talento di prospettiva.
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