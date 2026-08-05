Torino, Casadei cambia ruolo con Abate e torna alle origini: nuova vita sulla trequarti granata. Ecco come sta andando l’esperimento

Cesare Casadei più vicino alla porta nel nuovo Torino disegnato da Ignazio Abate: nuovo ruolo per il centrocampista ex Inter e Chelsea

Il nuovo Torino di Ignazio Abate potrebbe presentare una versione profondamente diversa di Cesare Casadei. Le prime quattro amichevoli estive hanno infatti evidenziato una precisa evoluzione tattica: il centrocampista classe 2003 viene impiegato più vicino alla porta, con l’obiettivo di valorizzarne le spiccate qualità offensive.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le prove contro Valrendena, Alcione, Cittadella e Burnley hanno fornito indicazioni univoche. Abate vede Casadei come uno dei due trequartisti del suo 3-4-2-1, posizione nella quale può sfruttare gli inserimenti, la capacità di leggere gli spazi e soprattutto la notevole efficacia nel gioco aereo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Casadei trequartista, un ritorno alle origini

L’idea di avanzare Casadei non rappresenta una novità assoluta. Il centrocampista aveva già mostrato una forte confidenza con il gol durante il proprio percorso nel settore giovanile dell’Inter.

«Nel 2021-22, quando vinse lo scudetto con la Primavera dell’Inter guidata in panchina da Cristian Chivu, il giovane Casadei segnò 15 gol in 32 partite giocando soprattutto trequartista. Nell’estate successiva fu il capocannoniere del Mondiale Under 20 con l’Italia, segnando 7 gol in 7 gare: partiva da centrocampo, ma aveva massima libertà di azione».

Dopo l’esperienza formativa in Inghilterra con il Chelsea, Casadei ha trovato continuità nel calcio italiano con il Torino. Nella scorsa stagione è stato utilizzato prevalentemente come mezzala nel 3-5-2, incontrando alcune difficoltà durante il girone d’andata.

I numeri di Casadei e la crescita nel 2026

Il rendimento è migliorato nella seconda parte della stagione, nonostante un impiego meno costante dal primo minuto. Nell’anno solare Casadei ha realizzato 6 gol, con una media di una rete ogni 143 minuti disputati.

Il centrocampista ha inoltre lasciato il segno nel derby, contribuendo alla rimonta con un colpo di testa e partecipando all’azione del pareggio firmato da Ché Adams.

Abate punta sulle qualità offensive di Casadei

Durante il precampionato, Abate lo ha provato alle spalle della punta insieme a Gaetano Oristanio, Alieu Njie e Nikola Vlasic. Le risposte sono state positive, ma il nuovo ruolo comporta anche maggiori responsabilità.

Il tecnico chiede infatti aggressività nel pressing, attenzione durante la costruzione avversaria e continuità in entrambe le fasi. Casadei dovrà quindi abbinare la propria presenza offensiva a un lavoro intenso senza pallone.

La promozione sulla trequarti potrebbe rappresentare una svolta importante. Grazie agli inserimenti, alla forza nel gioco aereo e alla capacità di attaccare l’area, Casadei può diventare una delle principali armi offensive del Torino di Abate.