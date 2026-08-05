Calciomercato Napoli, torna di moda Atubolu: sfida alla Juventus per il portiere del Friburgo

Napoli su Noah Atubolu: il portiere tedesco torna nella lista di mercato, con Milinkovic Savic in uscita dai partenopei. Il piano d’azione

Il Napoli torna a pensare a Noah Atubolu per rinforzare la porta. Il portiere classe 2002 del Friburgo, già seguito in passato dalla dirigenza partenopea, sarebbe nuovamente entrato nella lista degli obiettivi del club azzurro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che evidenzia anche la possibile concorrenza della Juventus.

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La società campana si prepara ad accelerare sul mercato dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, operazione che ha garantito una plusvalenza importante. Oltre al nuovo portiere, restano aperte le ricerche di un difensore centrale e di un’alternativa a Giovanni Di Lorenzo.

Atubolu-Napoli, possibile contatto con l’entourage

Il profilo di Atubolu era stato valutato già un anno fa, prima della scelta di puntare su Vanja Milinkovic-Savic. L’interesse, però, non sarebbe mai scomparso e ora potrebbe trasformarsi in una vera trattativa.

«Il centrale, il vice Di Lorenzo, ma non solo. Il via della stagione si avvicina e il Napoli ha deciso di tuffarsi seriamente sul mercato. La cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen ha permesso al club di fare una plusvalenza importante e di dare un po’ di respiro alle casse. Ora, però, Allegri e i tifosi aspettano rinforzi. A partire dal difensore centrale. Benoit Badiashile è sempre più vicino al Napoli: dopo aver aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto, il Chelsea sembrerebbe pronto ad accontentarsi di incassare eventualmente 15 milioni la prossima estate, mentre 3 milioni saranno versati subito per il prestito oneroso. Insomma, la necessità dei Blues di vendere sta aiutando il Napoli a portare i Blues ad accogliere la proposta azzurra. Per il terzino, invece, non c’è fretta e Costantino Favasuli del Catanzaro resta in pole position. Ma la novità di queste ultime ore riguarda il portiere. Milinkovic Savic resta in uscita, nel frattempo il Napoli è tornato a sondare il mercato e a riaprire vecchi file: un anno fa, Manna mise gli occhi su Noah Atubolu, portiere del Friburgo. Conte gli preferì Milinkovic, ma l’interesse del Napoli è rimasto intatto. Tanto che adesso il portiere tedesco è tornato a essere un pensiero forte nel quartier generale del Napoli».

Il Friburgo chiede 15 milioni

L’entourage del portiere è atteso in Italia e potrebbe incontrare sia il Napoli sia la Juventus. Atubolu avrebbe già rifiutato più volte il rinnovo con il Friburgo e vorrebbe misurarsi con la Serie A.

Il club tedesco valuta il cartellino circa 15 milioni di euro, cifra che il Napoli potrebbe finanziare attraverso la cessione di Milinkovic-Savic. Atubolu rappresenterebbe inoltre un investimento a lungo termine, considerando anche la scadenza contrattuale di Alex Meret.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il ritorno di fiamma potrà trasformarsi in un affare concreto.