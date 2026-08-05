Roma, intesa raggiunta per Nahuel Molina: accordo con l’Atlético Madrid da 13 milioni più bonus per il terzino argentino

La Roma è sempre più vicina a chiudere uno dei colpi più significativi della sua estate: Nahuel Molina si prepara a diventare un nuovo giocatore giallorosso. Il club ha infatti raggiunto un’intesa con l’Atlético Madrid per il trasferimento dell’esterno argentino, fissato su una base di 13 milioni di euro più 4 milioni di bonus, una cifra che conferma la volontà della società di rafforzare in modo deciso le corsie laterali a disposizione di Gasperini.

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Le due società stanno ora lavorando alla definizione degli ultimi dettagli dell’operazione, passaggi necessari prima di programmare le visite mediche e la firma del contratto. Si tratta di aspetti burocratici e tecnici che richiedono ancora qualche giorno, ma la trattativa è considerata sostanzialmente chiusa: salvo sorprese, Molina vestirà la maglia della Roma nella stagione 2026/27.

Per l’argentino si tratterebbe di un ritorno in Serie A, un campionato che conosce bene grazie all’esperienza con l’Udinese, dove si era imposto come uno dei terzini più completi e dinamici del torneo. Il passaggio all’Atlético Madrid gli aveva permesso di misurarsi a livelli più alti, ma nelle ultime stagioni il suo spazio si era progressivamente ridotto, spingendolo a valutare con interesse la possibilità di una nuova avventura.

La Roma, dal canto suo, considera Molina un profilo ideale per il progetto tecnico: duttilità, corsa, capacità di incidere in entrambe le fasi e un’esperienza internazionale che può elevare il livello della rosa. L’arrivo dell’argentino si inserisce in una strategia chiara, che punta a costruire una squadra più profonda e competitiva, capace di affrontare con ambizione la nuova stagione.

Con gli ultimi dettagli in via di definizione, l’operazione è ormai alle battute finali: Molina è pronto a lasciare Madrid e a riabbracciare il calcio italiano.