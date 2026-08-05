UEFA, cambiano squalifiche e recupero: le nuove regole dalla stagione 2026/27

UEFA, due importanti modifiche al regolamento a partire dalla prossima stagione: ecco cosa cambia per il 2026/27

La UEFA ha annunciato due novità regolamentari destinate a entrare in vigore a partire dalla stagione 2026/27. Le modifiche riguardano il funzionamento degli orologi negli stadi durante il recupero e il sistema delle squalifiche per cumulo di ammonizioni nelle competizioni europee per club.

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L’obiettivo è aggiornare norme considerate ormai superate e adattare i regolamenti al nuovo formato di Champions League, Europa League e Conference League.

Gli orologi continueranno durante il recupero

La prima novità interessa i cronometri presenti all’interno degli impianti. Fino a oggi, gli orologi si fermavano al 45’ e al 90’, senza mostrare agli spettatori il tempo trascorso durante i minuti di recupero.

La UEFA ha deciso di superare questa impostazione, nata quando i tifosi non disponevano degli strumenti tecnologici oggi utilizzati per controllare in tempo reale l’andamento della partita.

Dalla stagione 2026/27, il cronometro continuerà quindi a fornire indicazioni anche dopo la conclusione del tempo regolamentare. Sugli schermi saranno visualizzati i minuti aggiuntivi attraverso formule come 45’+X e 90’+Y. In questo modo, anche il pubblico presente sugli spalti potrà conoscere con maggiore precisione il tempo effettivamente disputato durante il recupero.

Squalifica dopo quattro cartellini gialli

La seconda modifica riguarda le squalifiche per cumulo di ammonizioni. Con l’introduzione della nuova fase campionato, il numero delle partite di Champions League ed Europa League è passato da sei a otto, aumentando il rischio di assenze determinate dai cartellini gialli.

In precedenza, un calciatore veniva fermato dopo la terza ammonizione. Le successive squalifiche scattavano al quinto, al settimo e al nono cartellino.

Con il nuovo regolamento, il primo turno di stop arriverà invece dopo quattro ammonizioni. Successivamente, la squalifica continuerà a scattare ogni due cartellini: il giocatore sarà quindi fermato al sesto, all’ottavo, al decimo e così via.

La UEFA ha esteso la modifica anche alla Conference League, nonostante la sua fase campionato preveda ancora sei partite. La decisione permette di uniformare il regolamento delle tre competizioni e di evitare complicazioni in caso di trasferimento di un calciatore durante il mercato invernale.