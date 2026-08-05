San Paolo, Nicolas Bosshardt indagato per omicidio stradale e corsa clandestina: sospesa la patente

Nicolas Bosshardt accusato di omicidio stradale e corsa clandestina dopo un incidente mortale a Barueri nel quale ha perso la vita un anziano

Nicolas Bosshardt, terzino sinistro di 19 anni del San Paolo, è indagato per omicidio stradale in seguito alla morte di Paulo Rodrigues, uomo di 84 anni investito a Barueri, nell’area metropolitana della città brasiliana.

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Il giovane calciatore dovrà rispondere anche dell’ipotesi di partecipazione a una corsa clandestina su strada pubblica. L’accusa si basa, tra gli altri elementi, sulla testimonianza resa da una persona presente nella zona al momento dell’incidente.

Bosshardt è stato arrestato in flagranza nella notte di lunedì 3 agosto ed è stato rilasciato il giorno successivo, dopo l’udienza di convalida. La giudice Marilia Bonafe Froment ha ritenuto presenti elementi sufficienti per proseguire le indagini, ma ha escluso che la gravità della condotta contestata rendesse necessaria la custodia cautelare.

Le misure disposte dal tribunale

Il tribunale ha imposto al difensore alcune misure restrittive. Bosshardt dovrà comparire mensilmente davanti all’autorità giudiziaria, mantenere aggiornato il proprio indirizzo e non potrà allontanarsi dal luogo di residenza per più di otto giorni senza preventiva comunicazione.

È stata inoltre disposta la sospensione della patente di guida. Il test dell’etilometro effettuato dopo l’incidente ha dato esito negativo.

Il calciatore e i suoi avvocati negano la partecipazione a qualsiasi gara clandestina e sostengono che la vittima stesse attraversando la carreggiata fuori dalle strisce pedonali e in un punto non consentito. La difesa sottolinea inoltre che Bosshardt è rimasto sul posto, ha chiamato i soccorsi e si è successivamente recato alla stazione di polizia. Nella propria deposizione, il giocatore ha negato di procedere a velocità elevata.

La carriera di Nicolas Bosshardt al San Paolo

Bosshardt è entrato nel settore giovanile del San Paolo nel 2018, completando l’intero percorso fino all’Under 20. Ha vinto per due volte la Coppa del Brasile Under 20, nel 2024 e nel 2025, segnando anche nella finale contro l’América Mineiro.

Il terzino ha svolto un periodo di prova allo Stoccarda ed è stato seguito anche da osservatori del Barcellona. In possesso della doppia cittadinanza brasiliana e svizzera, è monitorato dalle selezioni giovanili elvetiche.

Nel 2025 ha totalizzato 40 presenze, 10 gol e 11 assist con l’Under 20, guadagnandosi la promozione in prima squadra sotto la guida di Hernán Crespo. Con la formazione professionistica del San Paolo ha finora raccolto sette presenze.