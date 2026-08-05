La Juventus punta forte su Zirkzee: apertura del Manchester United al prestito, si prepara il colpo per completare l’attacco

La Juventus continua a essere una delle protagoniste più attive di questo mercato estivo, decisa a costruire un reparto offensivo di altissimo livello per la stagione 2026/27. Dopo aver chiuso due operazioni di grande peso come gli arrivi di Kolo Muani e Alajbegovic, la dirigenza bianconera ha accelerato anche su un altro profilo di primissima fascia: Joshua Zirkzee. Lo riporta Di Marzio.

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Il club torinese ha intensificato i contatti con l’agente Kia Joorabchian e con il Manchester United, che ha già aperto alla possibilità di cedere l’attaccante olandese in prestito. Una disponibilità che ha dato ulteriore slancio alla trattativa, permettendo alla Juventus di posizionarsi in prima fila per un giocatore che, per caratteristiche tecniche e fisiche, si incastrerebbe perfettamente nel progetto di Spalletti.

Zirkzee è un profilo che Frederic Massara conosce bene: il dirigente bianconero aveva provato a portarlo alla Roma già in passato, quando l’attaccante era uno dei talenti emergenti più interessanti della Serie A. Oggi, con la Juventus, Massara ha finalmente la possibilità di affondare il colpo, forte di una strategia chiara e di un reparto offensivo che punta a un mix di qualità, profondità e soluzioni diverse.

L’arrivo dell’ex Bologna permetterebbe ai bianconeri di completare un attacco di livello europeo, con interpreti capaci di alternarsi, coesistere e garantire un ventaglio di opzioni tattiche molto ampio. Zirkzee, per stile di gioco, rappresenterebbe un complemento ideale a Kolo Muani: più associativo, più tecnico, più incline a muoversi tra le linee e a creare superiorità numerica. Una coppia che, sulla carta, potrebbe diventare una delle più intriganti del campionato.

Su Mateo Pellegrino, invece, la Juventus mantiene una posizione più defilata. L’attaccante del Parma resta un nome monitorato, un’opzione sullo sfondo che potrebbe tornare d’attualità solo nel caso in cui la trattativa per Zirkzee dovesse complicarsi. Al momento, però, la priorità è chiaramente l’olandese: la Juventus ha scelto di puntare forte su di lui e sta lavorando per chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile.

La sensazione è che il club bianconero voglia costruire un reparto offensivo capace di fare la differenza non solo in Serie A, ma anche in Europa. L’arrivo di Kolo Muani ha già alzato il livello, quello di Alajbegovic aggiunge prospettiva e fisicità, mentre Zirkzee rappresenterebbe il tassello ideale per completare un puzzle offensivo ambizioso e moderno.

La trattativa prosegue con continuità, i dialoghi sono costanti e la Juventus appare determinata a portare a Torino uno dei talenti più ricercati del mercato. Il nome di Pellegrino resta lì, sullo sfondo, ma oggi il futuro dell’attacco bianconero sembra scritto: la strada porta dritta a Joshua Zirkzee.