Romero‑Inter, operazione in frenata: sull’argentino irrompe l’Atlético di Simeone, cambiano gli scenari di mercato

Simeone chiama, e Romero risponde: il difensore argentino è sempre più attratto dall’idea di trasferirsi all’Atlético Madrid, che sta preparando la prima mossa ufficiale per portarlo a Madrid. Secondo quanto riportato da Marca, il club rojiblanco è pronto a presentare al Tottenham un’offerta da 30 milioni di euro, puntando forte sul classe 1998 ex Atalanta e Genoa.

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Sull’argentino, però, non c’è solo l’Atlético. Anche l’Inter si è inserita con decisione nella corsa, proponendo una formula più ricca: 35 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Una proposta che testimonia quanto il club nerazzurro consideri Romero un profilo ideale per rinforzare la difesa. Prima di affondare il colpo, però, l’Inter deve risolvere un passaggio fondamentale: trovare una nuova sistemazione a Benjamin Pavard, rientrato a Milano dopo il prestito al Marsiglia e destinato a lasciare nuovamente i nerazzurri.

Romero, intanto, resta sotto contratto con il Tottenham fino al giugno 2029, con uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione. Un ingaggio importante, che rappresenta un ulteriore elemento da considerare nelle trattative in corso. Il club inglese, allenato da Roberto De Zerbi, non ha ancora preso una decisione definitiva, ma è consapevole dell’interesse crescente attorno al suo difensore.

Nel frattempo, l’Atlético Madrid si prepara a fare cassa con due cessioni in uscita che possono agevolare l’assalto a Romero. Il club sta infatti definendo la partenza dell’italiano Matteo Ruggeri (classe 2002, ex Atalanta) verso l’Aston Villa, mentre l’argentino Nahuel Molina (classe 1998, ex Udinese) è destinato alla Roma. Due operazioni che liberano spazio economico e tecnico, rendendo più agevole l’ingresso di un nuovo difensore centrale nel progetto di Simeone.

Il quadro è chiaro: l’Atlético spinge, l’Inter rilancia, il Tottenham attende. E Cuti Romero, chiamato dal Cholo, sembra sempre più pronto a rispondere.