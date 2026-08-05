Sassuolo, doppia ricerca sulle fasce: Obrador favorito a sinistra con Valeri in corsa, a destra spunta l’opzione Darmian

Il Sassuolo è al lavoro per rinforzare entrambe le corsie difensive, con l’obiettivo di consegnare a mister e dirigenza un reparto più completo e competitivo in vista della nuova stagione. La priorità riguarda il terzino sinistro, ruolo per cui il nome in cima alla lista resta Rafa Obrador.

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Il classe 2004, rientrato al Benfica dopo il prestito al Torino, è considerato il profilo ideale per caratteristiche tecniche e prospettiva. I dialoghi tra i neroverdi e il club portoghese sono già avviati e proseguono con continuità, nella speranza di trovare un’intesa che possa portare il giovane laterale in Emilia.

L’alternativa resta Emanuele Valeri del Parma, giocatore più esperto e già rodato in Serie A. Il suo nome rimane sul tavolo come soluzione concreta nel caso in cui l’operazione Obrador dovesse complicarsi o richiedere tempi più lunghi. Sassuolo valuta entrambe le piste, consapevole della necessità di chiudere almeno un innesto sulla fascia sinistra per completare la rosa.

Parallelamente, il club neroverde è attivo anche sulla fascia destra, dove si cerca un profilo di maggiore esperienza. In questo senso, una candidatura credibile è quella di Matteo Darmian, svincolato a 36 anni dopo la fine della sua avventura con l’Inter. La sua duttilità, la conoscenza del campionato e la capacità di ricoprire più ruoli difensivi lo rendono un’opzione valutata con attenzione, soprattutto per dare solidità immediata a un reparto che ha bisogno di certezze.

Il Sassuolo, dunque, si muove su un doppio binario: giovani di prospettiva per la corsia sinistra e esperienza per quella destra. Una strategia chiara, che punta a bilanciare freschezza e affidabilità, con l’obiettivo di costruire una linea difensiva più completa e competitiva.