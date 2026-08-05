Mudryk torna in campo dopo 615 giorni: ovazione dei tifosi del Chelsea contro la Juventus

Mykhailo Mudryk rientra dopo la lunga squalifica per doping: l’attaccante ucraino torna in campo e lo fa durante l’amichevole tra Chelsea e Juventus

Mykhailo Mudryk è tornato a disputare una partita dopo 615 giorni di assenza. L’attaccante ucraino classe 2001 è entrato all’82’ dell’amichevole giocata a Hong Kong e persa dal Chelsea contro la Juventus, ritrovando ufficialmente il terreno di gioco dopo il lungo stop legato al caso doping.

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Il momento dell’ingresso in campo è stato accompagnato da una forte partecipazione emotiva. Tutti i componenti della panchina della squadra allenata da Xabi Alonso hanno applaudito Mudryk, mentre i numerosi sostenitori del Chelsea presenti sugli spalti gli hanno riservato una vera e propria ovazione.

Il caso doping e la squalifica di Mudryk

Il calciatore ucraino era stato sospeso alla fine del 2024, dopo essere risultato positivo al meldonium. All’inizio del 2026 era quindi arrivata una squalifica di quattro anni da parte della Football Association, provvedimento che avrebbe potuto condizionare pesantemente il prosieguo della sua carriera.

Mudryk ha sempre dichiarato la propria innocenza, sostenendo di non aver assunto consapevolmente alcuna sostanza proibita. Il suo caso ha però vissuto una svolta decisiva nel luglio del 2026, quando la WADA ha aggiornato i criteri utilizzati per la rilevazione del meldonium.

In base ai nuovi parametri, la concentrazione della sostanza riscontrata nell’organismo dell’esterno non sarebbe più stata considerata sufficiente per configurare una violazione delle norme antidoping.

L’accordo che ha permesso il ritorno al Chelsea

Dopo il cambiamento dei criteri, è stato raggiunto un accordo tra FA, WADA e il giocatore. La squalifica è stata così ridotta al periodo già scontato, pari a circa un anno e otto mesi, permettendo a Mudryk di tornare immediatamente a disposizione del Chelsea.

Il rientro è avvenuto nell’amichevole del 5 agosto 2026 contro la Juventus. Pur avendo giocato soltanto gli ultimi minuti, l’attaccante ha compiuto un passaggio particolarmente importante sul piano personale e professionale.

Adesso Mudryk dovrà recuperare gradualmente ritmo, condizione atletica e confidenza con la competizione. L’accoglienza ricevuta dalla squadra e dai tifosi rappresenta però un primo segnale positivo per l’inizio di una nuova fase della sua esperienza con il Chelsea.