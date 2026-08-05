Calciomercato Roma, è fatta per Nahuel Molina: accordo con l’Atletico Madrid

Nahuel Molina torna in Serie A con la Roma: l’ex Udinese è il nuovo rinforzo dei giallorossi. Accordo trovato per il trasferimento dall’Atletico Madrid

Nahuel Molina sarà un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso ha definito gli ultimi dettagli dell’operazione con l’Atletico Madrid e attende ora l’arrivo in Italia dell’esterno argentino per completare visite mediche e firma sul contratto.

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L’accordo tra le società è stato raggiunto sulla base di circa 13 milioni di euro più 4 milioni di bonus. Anche l’intesa con il calciatore sui termini personali è stata definita: Molina si legherà alla Roma con un contratto a lungo termine, diventando un nuovo rinforzo per la squadra allenata da Gian Piero Gasperini.

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Roma-Molina, decisiva l’apertura dell’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid aveva aperto alla partenza del terzino destro, permettendo alla dirigenza romanista di accelerare e arrivare alla chiusura dell’operazione. Restano soltanto gli ultimi passaggi formali prima dell’ufficialità.

La cessione dell’argentino, insieme a quella di Matteo Ruggeri all’Aston Villa, consentirà ai Colchoneros di liberare spazio e risorse per intervenire nuovamente sul mercato. Tra gli obiettivi del club spagnolo figura anche Cristian Romero, difensore del Tottenham seguito inoltre dall’Inter.

I numeri di Molina tra Udinese e Atletico Madrid

Per Molina si tratta di un ritorno nel campionato italiano. Il laterale aveva già vestito la maglia dell’Udinese dal 2020 al 2022, affermandosi come uno degli esterni più interessanti della Serie A.

Durante l’esperienza in Friuli ha realizzato 10 gol e 10 assist in 68 presenze, numeri che avevano convinto l’Atletico Madrid a investire sul suo cartellino. Con la formazione spagnola ha successivamente totalizzato 181 partite, mettendo a referto nove reti e 17 assist.

Esperienza internazionale per Gasperini

Molina porterà alla Roma esperienza, corsa e capacità di incidere nella metà campo avversaria. Le sue caratteristiche sembrano particolarmente adatte al sistema di Gasperini, che richiede agli esterni intensità, continuità nella spinta e presenza offensiva.

Il classe 1998 ha inoltre conquistato il Mondiale 2022 con l’Argentina e raggiunto la finale dell’edizione 2026. Dopo quattro anni trascorsi in Spagna, il terzino è ora pronto ad aprire un nuovo capitolo della propria carriera con la maglia giallorossa.