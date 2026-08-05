Torino-Vado 3-1, Kulenovic trascina i granata: doppietta e segnali positivi per Abate

Torino-Vado, quinta amichevole estiva per i granata: la squadra di Ignazio Abate si impone al Filadelfia grazie anche alla doppietta di Kulenovic

Il Torino di Ignazio Abate supera il Vado per 3-1 nella quinta amichevole della propria preparazione estiva. Al Filadelfia, davanti a una buona cornice di pubblico, i granata hanno controllato a lungo il test contro la formazione neopromossa in Serie C, mostrando alcuni progressi sul piano del gioco e della condizione fisica.

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Abate ha confermato il 3-4-2-1, cambiando diversi interpreti rispetto alle precedenti uscite. Tra i pali ha giocato Mascardi, con Comuzzo, Ismajili e Biraghi in difesa. In mezzo al campo spazio a Luongo e al nuovo acquisto Fitz-Jim, mentre Aboukhlal e Balcot hanno occupato le corsie esterne. Davanti, Adams e Casadei hanno agito alle spalle di Kulenovic.

Kulenovic firma una doppietta nel primo tempo

Il Torino ha iniziato con grande intensità. Dopo una prima occasione creata da Aboukhlal, il vantaggio è arrivato all’8’: Kulenovic ha approfittato di un’incertezza della difesa avversaria, trovando l’angolino con una conclusione precisa dall’interno dell’area.

I granata hanno continuato a gestire il possesso, concedendo pochissimo al Vado. Al 38’ è arrivato il raddoppio, ancora con Kulenovic. Il centravanti è stato il più rapido a intervenire sulla respinta generata da un tiro di Casadei, firmando così la propria doppietta personale.

Njie si ferma, Gabellini chiude la gara

Nella ripresa Abate ha aumentato le rotazioni. Alle spalle di Adams sono entrati Njie e Gaetano Oristanio, mentre Vlasic è stato provato a sorpresa in mediana accanto a Casadei.

Il Torino ha continuato a mantenere il controllo della partita, pur creando meno occasioni nitide. Al 72’ Njie è stato costretto a lasciare il campo dopo un colpo alla gamba sinistra. Le sue condizioni dovranno essere valutate nei prossimi giorni.

Il Vado ha accorciato le distanze al 78’ con Lischetti, bravo a superare Ismajili e battere Mascardi. Poco dopo Oristanio ha colpito il palo su assist di Simeone. Il definitivo 3-1 è arrivato all’88’, quando Tommaso Gabellini ha sfruttato un cross basso dalla sinistra.

Tra i segnali più positivi figurano la doppietta di Kulenovic, la prova di Fitz-Jim e gli ingressi di Gabellini, Simeone, Oristanio e Vlasic.