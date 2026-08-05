Calciomercato Parma, affare fatto per El Bilal Touré: l’arrivo del maliano può aprire la strada all’addio di Pellegrino

Il Parma è pronto a mettere a segno un nuovo colpo di mercato: dopo settimane di trattative serrate con l’Atalanta, il club gialloblù ha finalmente raggiunto una quadra definitiva per portare in Emilia l’attaccante maliano El Bilal Touré, uno dei profili più ricercati dell’estate.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’intesa tra le parti non riguarda soltanto il prestito, ma include anche la possibilità per il Parma di acquistare il cartellino del giocatore. Uno scenario che potrebbe avere effetti immediati sul mercato in uscita, in particolare sulla posizione di Mateo Pellegrino, già seguito da Juventus e Fiorentina e da tempo considerato uno dei nomi caldi della sessione estiva.

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I dettagli dell’operazione

Il Parma ha chiuso l’arrivo di El Bilal Touré con la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 10 milioni. La struttura dell’accordo, però, prevede una clausola che potrebbe trasformare il diritto in obbligo di riscatto: ciò avverrebbe nel caso di salvezza del club e del raggiungimento da parte dell’attaccante di un numero prefissato di presenze. L’Atalanta, inoltre, si è riservata un 15% sulla futura rivendita, a conferma della fiducia nel valore del giocatore e della volontà di mantenere una finestra sul suo percorso.

Addio a Pellegrino?

L’arrivo di un nuovo attaccante, pur con caratteristiche molto diverse da quelle di Pellegrino, potrebbe aprire la strada alla cessione dell’argentino. La Juventus si è mossa con anticipo, raccogliendo informazioni e valutando un affondo che al momento è in stand-by per motivi economici. Anche la Fiorentina resta vigile, ma prima di procedere vuole capire se riuscirà a piazzare uno tra Piccoli e Kean, così da liberare spazio e budget per un investimento importante.

Il Parma, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di fare sconti: per Pellegrino, considerato un talento di prospettiva, la richiesta resta non inferiore ai 30 milioni di euro. Una cifra che testimonia quanto il club creda nel valore del giocatore e che rende l’eventuale trattativa complessa ma non impossibile.

Il quadro è chiaro: El Bilal Touré è il nuovo rinforzo per l’attacco gialloblù, mentre attorno a Pellegrino il mercato potrebbe presto riaccendersi.