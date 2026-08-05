Chelsea, parla Palestra: «Non vedo l’ora di iniziare a giocare in Premier League. Sarà bellissimo». Le sue dichiarazioni

Marco Palestra ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sua prestazione al termine di Chelsea‑Juventus, amichevole chiusa con la vittoria bianconera grazie al gol di Zhegrova al 68’. L’esterno, arrivato ai Blues in questa sessione di mercato per 60 milioni di euro, è stato impiegato per 65 minuti, mostrando le prime tracce di adattamento al nuovo contesto tecnico e tattico.

Il classe 2005 ha alternato iniziative personali e lavoro senza palla, cercando di inserirsi nei meccanismi di Maresca e di trovare continuità dopo il trasferimento record. La sua prova, pur in un contesto di precampionato, ha offerto indicazioni utili allo staff del Chelsea, che punta a valorizzarlo gradualmente nel corso della stagione.

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PAROLE – «La Premier League un bellissimo mondo perché c’è un’intensità altissima e c’è tanta fisicità. Mi sento bene. Devo ringraziare lo staff, il mister e i compagni perché fin dal primo giorno sono stati bravissimi ad aiutarmi in tutto sia dentro che fuori dal campo.

E’ stato tutto perfetto. Sto bene sono contento. Non vedo l’ora di iniziare a giocare in Premier League. Tutte le partite sono bellissime da giocare, contro qualisiasi squadra. Sarà bellissimo, non vedo l’ora di iniziare».