Jaissle alla guida del Newcastle: il tedesco, vicino al Milan nei mesi scorsi, ora apre il nuovo ciclo dei Magpies

Matthias Jaissle è ufficialmente il nuovo allenatore del Newcastle, chiudendo un ciclo durato cinque stagioni sotto la guida di Eddie Howe, che a fine luglio ha concluso la propria avventura sulla panchina dei Magpies. Il club inglese ha scelto di ripartire dal tecnico tedesco dopo il lungo percorso costruito con Howe, segnato da una crescita costante ma culminato nel deludente dodicesimo posto della stagione 2025/26.

Jaissle arriva a Newcastle dopo l’esperienza all’Al‑Ahli, dove ha collezionato 138 partite con un bilancio di 92 vittorie, 21 pareggi e 25 sconfitte: numeri che hanno convinto la dirigenza inglese a puntare su di lui per rilanciare il progetto tecnico. La sua missione sarà chiara: riportare il Newcastle nelle zone alte della Premier League, consolidando un percorso che negli ultimi anni ha alternato ambizioni europee e momenti di frenata.

Il club gli affida una squadra giovane, strutturata e con margini di crescita, nella speranza che Jaissle possa dare continuità al lavoro impostato da Howe e imprimere una nuova identità tattica ai Magpies.

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COMUNICATO – Di seguito, il comunicato rilasIciato dal Newcastle sul proprio sito ufficiale: “Newcastle United è lieta di annunciare la nomina di Matthias Jaissle come nuovo allenatore del club. Ampiamente riconosciuto come uno dei migliori giovani allenatori europei, il tedesco trentottenne arriva a Tyneside dopo un notevole successo sia con la Red Bull Salzburg che con l’Al-Ahli.

Dopo un processo di reclutamento approfondito, rigoroso e riservato, Matthias è emerso come il candidato eccezionale per guidare il club in un nuovo capitolo entusiasmante. A soli 33 anni, Matthias fu nominato allenatore della Red Bull Salisburgo e ottenne un successo immediato in Austria, vincendo una doppietta nazionale nella sua prima stagione. Ha inoltre guidato il club alla UEFA. Per la prima volta nella loro storia, le fasi a eliminazione diretta di Champions League prima di conquistare un secondo titolo consecutivo di campionato e ulteriori progressi europei nella UEFA Europa League“.