Calcio Estero
Früchtl lascia il Lecce: il portiere passa al Red Bull Salisburgo
Christian Früchtl non è più del Lecce: cessione definitiva al Red Bull Salisburgo con percentuale futura
Christian Früchtl saluta ufficialmente il Lecce e diventa un nuovo giocatore del Red Bull Salisburgo. L’operazione, già in chiusura nella giornata di martedì 4 agosto, è stata confermata dal club giallorosso con una nota sul proprio sito.
NOTA CLUB – “L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo con percentuale sulla futura vendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Früchtl all’FC Red Bull Salisburgo”.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Il Lecce manterrà dunque una percentuale sulla futura rivendita, elemento che consente ai salentini di restare legati economicamente al percorso del portiere tedesco.
Due stagioni in giallorosso
Früchtl lascia l’Italia dopo due stagioni in cui ha ricoperto il ruolo di secondo portiere. In maglia Lecce ha collezionato 2 presenze, entrambe in Coppa Italia, mostrando affidabilità quando chiamato in causa ma trovando poco spazio alle spalle del titolare.
Ora per lui si apre una nuova avventura nella Bundesliga austriaca, con il Salisburgo che punta su un profilo giovane, strutturato e con esperienza internazionale.
Ultimissime
video
Bargiggia: «Mancini voleva solo la Nazionale. Vi svelo cosa è successo davvero dietro le quinte della FIGC. Campionato Primavera male del calcio italiano» ESCLUSIVA e VIDEO
Dalla chat esclusiva con Roberto Mancini alle tensioni interne alla FIGC, passando per Maldini, Pirlo, Ranieri e il futuro del...