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Calcio Estero

Früchtl lascia il Lecce: il portiere passa al Red Bull Salisburgo

mauro.pioli

Published

31 minuti ago

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Früchtl

Christian Früchtl non è più del Lecce: cessione definitiva al Red Bull Salisburgo con percentuale futura

Christian Früchtl saluta ufficialmente il Lecce e diventa un nuovo giocatore del Red Bull Salisburgo. L’operazione, già in chiusura nella giornata di martedì 4 agosto, è stata confermata dal club giallorosso con una nota sul proprio sito.

NOTA CLUB – “L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo con percentuale sulla futura vendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Früchtl all’FC Red Bull Salisburgo”.

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Il Lecce manterrà dunque una percentuale sulla futura rivendita, elemento che consente ai salentini di restare legati economicamente al percorso del portiere tedesco.

Due stagioni in giallorosso

Früchtl lascia l’Italia dopo due stagioni in cui ha ricoperto il ruolo di secondo portiere. In maglia Lecce ha collezionato 2 presenze, entrambe in Coppa Italia, mostrando affidabilità quando chiamato in causa ma trovando poco spazio alle spalle del titolare.

Ora per lui si apre una nuova avventura nella Bundesliga austriaca, con il Salisburgo che punta su un profilo giovane, strutturato e con esperienza internazionale.

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