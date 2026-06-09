Juventus, assalto a “Dibu” Martinez: il campione del mondo per la porta

I bianconeri cercano carisma e leadership. Incontro con l’agente di Emiliano Martinez per un quadriennale, ma c’è distanza economica

La Juventus ha individuato il profilo ideale per blindare la porta e, allo stesso tempo, per colmare la più grave lacuna emersa in questa stagione: la mancanza di personalità. Il prescelto è Emiliano “Dibu” Martinez, campione del mondo in carica. Attualmente, il portiere argentino è il primo nome sul taccuino della dirigenza della Continassa. Questa accelerazione è maturata in seguito alla sbandata legata ad Alisson: secondo Tuttosport, però, sul fronte Liverpool non si è mossa foglia, nemmeno dopo il recente arrivo di Iraola in panchina al posto di Slot.

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L’offerta al giocatore

Nelle scorse ore, il club bianconero ha incontrato Gustavo Goñi, agente dell’estremo difensore fresco vincitore dell’Europa League. La proposta messa sul tavolo dalla Vecchia Signora per convincere il giocatore è chiara:

Contratto: accordo quadriennale.

accordo quadriennale. Stipendio: 5 milioni di euro netti a stagione.

Si tratta di un’offerta importante, sebbene inferiore ai 7 milioni annui che Martinez percepisce oggi all’Aston Villa. La Juventus non intende spingersi oltre per non alterare i sacri equilibri economici dello spogliatoio. L’apertura dell’entourage rappresenta comunque un segnale estremamente positivo, utile per stabilire un contatto in una trattativa non ancora decollata.

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La trattativa con l’Aston Villa

Il vero scoglio riguarda l’accordo con il club inglese. Da Torino l’offerta potrebbe ricalcare quella formulata per Alisson: poco più di 5 milioni di euro per il cartellino. Una cifra considerata irricevibile dai Villans, che ne pretendono almeno 15. La distanza tra domanda e proposta è momentaneamente siderale, ma la volontà del “Dibu” – che un anno fa aveva manifestato il desiderio di trasferirsi al Manchester United prima di essere blindato da Emery – può rappresentare una leva notevole per ammorbidire le posizioni britanniche. Il giocatore attende nuovi segnali.

Le alternative sul tavolo

Per non correre il rischio di rimanere scoperta, la dirigenza bianconera tiene vive diverse piste alternative. Tra i piani B figurano:

Guglielmo Vicario: profilo che resta sempre nei radar.

profilo che resta sempre nei radar. David De Gea: In uscita dalla Fiorentina.

In uscita dalla Fiorentina. Alexander Nubel: di proprietà del Bayern Monaco e reduce dal prestito allo Stoccarda.

di proprietà del Bayern Monaco e reduce dal prestito allo Stoccarda. Dominik Livakovic: il perno della Croazia verrà monitorato attentamente durante l’imminente Mondiale.

Tutti questi nomi restano candidati sullo sfondo, in rigorosa fila ad attendere gli sviluppi legati a Martinez.