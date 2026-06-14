Calciomercato Inter, accelerata per Curtis Jones: il piano nerazzurro per convincere il Liverpool prende forma

Come si convince un giocatore cresciuto nel proprio club a cambiare aria? Con un progetto forte, chiaro e credibile. È ciò che l’Inter sta facendo da mesi con Curtis Jones, che – secondo La Gazzetta dello Sport – sarebbe rimasto rapidamente affascinato dalla proposta nerazzurra.

L’inglese è un obiettivo concreto fin da gennaio: l’affare non si è chiuso in inverno, ma solo rimandato. Con la fine del campionato, il dossier è tornato prepotentemente sul tavolo, come confermato anche dal ds Piero Ausilio, che ha ribadito pubblicamente l’interesse per il centrocampista del Liverpool.

Perché l’affare non si è fatto a gennaio

A inizio anno il trasferimento non si è concretizzato per una serie di fattori. Il primo riguarda Davide Frattesi: il suo passaggio al Nottingham Forest è saltato proprio in quei giorni, bloccando l’effetto domino che avrebbe portato Jones a Milano. Un’operazione che, peraltro, potrebbe riaprirsi a breve.

Il secondo ostacolo è stato il Liverpool, poco incline a cedere un centrocampista a metà stagione. A complicare ulteriormente il quadro c’era il rapporto teso tra Jones e l’allora tecnico Arne Slot, situazione che sembrava spingere verso la separazione.

L’esonero dell’olandese aveva fatto pensare a un possibile cambio di rotta, ma l’arrivo di Andoni Iraola non ha modificato la posizione del club: nessun dietrofront, nessuna chiusura definitiva.

Con il nuovo corso nerazzurro già impostato, l’Inter continua a considerare Jones un profilo ideale per qualità, età e margini di crescita. Il progetto tecnico, unito alla fiducia mostrata nei suoi confronti, ha già fatto breccia nel giocatore: ora resta da trovare la formula giusta con il Liverpool.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Curtis non sembra rientrare nei piani di Iraola: «Una fotocopia di Jones che lo farebbe scivolare in basso nelle gerarchie, ma è anche un possibile assist involontario all’Inter, che al momento è ferma all’ultima offerta da 20 milioni. I Reds ne chiedono almeno 10 di più, ma la vera partita si giocherà anche (e soprattutto) sulla percentuale di futura rivendita. Lui intanto, lo sappiamo, ha chiesto informazioni sull’Italia a Federico Chiesa. E di questi tempi, qualsiasi consiglio su Milano per l’inglese potrebbe rivelarsi davvero utile…».