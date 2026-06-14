Juventus, il caso Vlahovic cambia direzione: cosa è emerso dall’incontro tra Carnevali e Spalletti

Il nuovo corso della Juventus prende forma in Toscana. A Forte dei Marmi, Giovanni Carnevali e Luciano Spalletti si sono concessi una lunga chiacchierata che è sfociata nel primo vero summit del rinnovato assetto societario. Niente weekend di relax: entrambi sanno che alla Continassa li attende una mole di lavoro enorme.

Tra i dossier più caldi, oltre alle trattative già avviate, è tornato sorprendentemente in auge il nome di Dusan Vlahovic. A riportarlo è Tuttosport.

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Il caso Vlahovic: da separato in casa a possibile riapertura?

La rottura tra l’entourage del serbo e l’ex dirigente Damien Comolli sembrava definitiva, complice un metodo negoziale poco gradito alla Juventus. Ora però Carnevali, da neo amministratore delegato, ha il dovere di valutare ogni elemento della rosa e sta cercando di capire se sia possibile ricomporre un rapporto che appariva compromesso.

L’ipotesi di riaprire il dialogo nasce da ragioni strategiche ed economiche: acquistare un’altra punta di livello come Sorloth o Kolo Muani comporterebbe un investimento pesante, sostenibile solo con cessioni dolorose. Trattenere Vlahovic aiuterebbe il bilancio, ma alle condizioni imposte dal club: niente ingaggi da 8 milioni né commissioni fuori scala.

Spalletti, dal canto suo, resta aperto a ogni scenario, purché non vengano compromessi gli equilibri dello spogliatoio.

Nel frattempo Vlahovic è rimasto a Torino per proseguire le terapie quotidiane, in attesa di un segnale concreto dalla società. Le squadre europee e italiane a cui è stato proposto si sono fermate davanti alle richieste elevate avanzate dal padre‑agente Milos.

Un clamoroso dietrofront, dunque, non è da escludere. Ma per rientrare davvero nel progetto, il “dress code” bianconero è chiaro: Vlahovic dovrà scegliere la via dell’umiltà.



