Genoa sulle tracce di Elliot Stroud: chi è l’obiettivo rossoblù, autore di una stagione da sogno in Svezia. Storia e curiosità

Genoa vuole Elliot Stroud: chi è l’obiettivo rossoblù, tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia e la sua curiosità

Il Genoa lavora incessantemente per rinforzare le proprie corsie esterne in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato dal portale scandinavo Fotbollskanal, la dirigenza rossoblù ha messo concretamente gli occhi su Elliot Stroud, talentuoso esterno attualmente in forza al Mjällby. Secondo le ultime indiscrezioni, il club ligure non ha ancora presentato un’offerta ufficiale sul tavolo della società svedese, ma ha espresso un vero interesse per assicurarsi le prestazioni del promettente giocatore classe 2002.

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La stagione da sogno: protagonista in Svezia

L’interesse del Grifone non nasce per caso. Stroud è stato, infatti, uno dei protagonisti assoluti della storica e indimenticabile vittoria del campionato svedese conquistata dal Mjällby nel corso del 2025. Il giocatore è reduce da un’annata a dir poco straordinaria con la maglia del club gialloblù, durante la quale ha saputo abbinare enorme quantità a una spiccata propensione offensiva. I suoi numeri stagionali parlano chiaro: ha raccolto un bottino di 7 gol e 2 assist in sole 15 partite, statistiche di altissimo livello per un calciatore che agisce prevalentemente sulla fascia.

Chi è Elliot Stroud: caratteristiche tecniche e ruolo

Ma chi è nel dettaglio questo talento scandinavo e perché il Genoa lo segue con tanta attenzione? Nato nel 2002, Elliot Stroud è un esterno moderno, dotato di grande progressione, resistenza atletica e di un’ottima tecnica di base. La sua capacità di coprire un’ampia porzione di campo lo rende un profilo estremamente duttile dal punto di vista tattico. Può infatti agire sia come ala offensiva pura, sia come esterno a tutta fascia (il cosiddetto “quinto” di centrocampo), un ruolo che richiede grande sacrificio ma che risulta cruciale nei sistemi di gioco del calcio italiano.

La sua recente esplosione in patria ha messo in luce una maturità calcistica invidiabile. Oltre alla notevole rapidità palla al piede, lo svedese si è distinto per la straordinaria freddezza sotto porta e per la capacità di inserirsi con i tempi perfetti sul secondo palo, tagliando alle spalle delle difese avversarie. È un giocatore che ama puntare l’uomo, creare superiorità numerica e arrivare rapidamente alla conclusione.

Una scommessa per le corsie rossoblù

Il profilo di Stroud risponde perfettamente all’identikit tracciato dagli uomini mercato del Genoa: un elemento giovane, di grandissima prospettiva, ma già forgiato da una mentalità vincente grazie alla conquista di un titolo nazionale. Nonostante manchi ancora il passo formale di un’offerta scritta, il calciomercato è appena entrato nel vivo e i contatti tra le parti potrebbero presto intensificarsi. Il club ligure fiuta l’affare per regalare nuova linfa e imprevedibilità al proprio organico.