Torino, inizia l’era Abate: si definisce lo staff tecnico, spuntano i nomi di Raimondi e Biglia

Torino, Ignazio Abate sta pensando a Raimondi e Biglia per il suo staff in granata

In casa Torino si respira aria di profondo rinnovamento e grande entusiasmo per la prossima stagione. Dopo i recenti avvicendamenti in panchina, è ufficialmente iniziata l’era Abate. Il giovane e promettente allenatore, che ha recentemente salutato la Juve Stabia al termine di una brillante parentesi professionale, ha formalmente siglato il suo nuovo contratto, legandosi ai colori granata. Questa mossa strategica segna un punto di svolta cruciale per il club piemontese, fortemente desideroso di avviare un nuovo progetto tecnico capace di riportare in alto le ambizioni della squadra. Con l’ufficialità ormai archiviata, la dirigenza e il neo-allenatore sono passati immediatamente alla fase operativa.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La costruzione del nuovo staff tecnico granata

Il primo e fondamentale passo per il tecnico secondo Gianluca Di Marzio è la meticolosa strutturazione del proprio staff tecnico. Per affrontare al meglio le complesse insidie del campionato, l’allenatore è alla ricerca di figure di assoluta fiducia, capaci di portare competenza e innovazione sul campo di allenamento. La società sta lavorando in stretta sinergia con il mister per valutare i profili più adatti. Tra le varie opzioni vagliate nelle ultime ore dalla dirigenza, sono emersi in modo preponderante due nomi che sembrano essere in cima alla lista delle preferenze per comporre la squadra di collaboratori.

Il suggestivo ritorno di Gabriel Raimondi al Filadelfia

Tra i nomi in lista per affiancare il nuovo mister spicca quello di Gabriel Raimondi. Per il professionista sudamericano, attualmente impegnato nel campionato spagnolo con il Mallorca, si tratterebbe di un vero e proprio ritorno al Filadelfia. Raimondi, infatti, conosce perfettamente le dinamiche, le pressioni e il calore della piazza torinese: ha già fatto parte integrante dello staff dell’indimenticato Siniša Mihajlović proprio sulla panchina del Torino, nel periodo compreso tra il 2016 e il 2018. La sua profonda esperienza tattica e la sua pregressa conoscenza dell’ambiente rappresenterebbero un grandissimo valore aggiunto per l’intera rosa.

Lucas Biglia: dal campo al ruolo di vice allenatore

Il secondo profilo di spessore accostato al club è quello di Lucas Biglia. L’ex centrocampista argentino conosce molto bene il nuovo allenatore, poiché i due sono stati a lungo compagni di squadra al Milan, instaurando un solido rapporto di fiducia reciproca. Questa profonda sintonia potrebbe rivelarsi l’elemento chiave per finalizzare l’accordo. Inoltre, l’argentino è reduce da un’ottima esperienza formativa a livello internazionale: ha da poco concluso il suo incarico come vice allenatore sulla prestigiosa panchina dell’Anderlecht, nel massimo campionato in Belgio. La sua visione di gioco, unita al carisma internazionale, lo rende il candidato ideale per supportare la nuova ed entusiasmante avventura del tecnico sulla panchina del Torino.