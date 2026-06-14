Il Brasile di Ancelotti bloccato all’esordio Mondiale: solo un pari contro un Marocco brillante. Non basta Vinicius Jr

Diciamolo chiaramente: non è stato l’esordio che il Brasile di Carlo Ancelotti si aspettava. Alla prima del Mondiale 2026, la Seleção si è inceppata sull’1-1 contro un Marocco che ha giocato a ritmi altissimi, mettendo in difficoltà i brasiliani per lunghi tratti.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Gli africani sono partiti a duemila: Hakimi sulla destra era un treno, Brahim Diaz inventava tra le linee, ma il vero protagonista è stato un diciottenne che in passato aveva attirato anche l’interesse della Juventus: Ayyoub Bouaddi, classe 2007, autore di una partita impressionante per leadership, personalità e qualità. Il più giovane in campo, ma sembrava il più esperto.

Il Marocco ha trovato il vantaggio con Saibari, premiando una prima parte di gara giocata con coraggio e intensità. Il Brasile ha reagito a sprazzi e si è aggrappato al talento di Vinicius Junior, uno dei pochi a salvarsi, autore del gol del pareggio che ha evitato una sconfitta pesante anche sul piano psicologico.

Il finale dice 1-1, ma la sensazione è che il Brasile debba ancora accendersi davvero, mentre il Marocco ha già mandato un messaggio forte al torneo.