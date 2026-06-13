Dopo l’addio di De Zerbi ecco quali sono le strategie del club: spunta l’alternativa Summerville

Mason Greenwood, il cui attuale contratto con l’Olympique Marsiglia è in scadenza nel 2029, sembra rappresentare il principale indiziato per una partenza in questa finestra di mercato estivo. La società transalpina ha un’evidente necessità di fare cassa attraverso le cessioni e, stando alle indiscrezioni diffuse dalla stampa italiana, si discute di un suo possibile trasferimento valutato intorno ai 50 milioni di euro.

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Tra le squadre interessate,la Roma pareva aver già fatto passi in avanti concreti, trovando un principio di accordo con l’entourage dell’attaccante per un contratto di cinque anni a 4 milioni di euro netti a stagione. Questa situazione non arriva del tutto inaspettata.

Greenwood aveva scelto la destinazione marsigliese spinto soprattutto dalla presenza in panchina di Roberto De Zerbi; tuttavia, in seguito all’abbandono dell’allenatore avvenuto lo scorso febbraio, l’attaccante britannico è apparso smarrito e sempre più lontano dal progetto tecnico. Gli eventi successivi a questo strappo non hanno fatto altro che avvicinarlo all’addio, mettendo di fatto fine alla sua avventura all’OM a distanza di due anni dal suo arrivo.

A confermare questi scenari in evoluzione sono arrivate le dichiarazioni di Grégory Lorenzi, fresco di nomina come direttore sportivo a inizio giugno. Lorenzi ha precisato che Greenwood rientra in quella cerchia di giocatori su cuiil club sta riflettendo intensamente.

Il dirigente ha affermato esplicitamente che qualsiasi opportunità di mercato in entrata verrà presa in stretta considerazione, ribadendo l’impegno della dirigenza nel gestire la pratica internamente per individuare la soluzione più vantaggiosa per tutte le parti in causa.

Tuttavia, quando la rotta verso la Capitale italiana sembrava ormai tracciata, si è profilato un possibile colpo di scena. In base a quanto riferito dal Corriere dello Sport, la dirigenza romanista starebbe valutando di abbandonare la dispendiosa pista Greenwood per concentrarsi su Crysencio Summerville, attualmente di proprietà del West Ham.

Il ventiquattrenne nel giro della nazionale olandese risulterebbe un’alternativa decisamente più a buon mercato rispetto al giocatore del Marsiglia, con un potenziale costo stimato sui 35 milioni di euro. A favorire questa opzione ci sarebbe un fattore interno: il quotidiano evidenzia infatti come Donyell Malen stia esercitando un forte pressing per potersi ricongiungere con il proprio connazionale a Roma.