Calciomercato Bologna: i rossoblù hanno stilato il piano per gli acquisti in vista dell’estate. Ecco tutti i nomi in lista

Dopo i primi, intensi giorni di lavoro tattico e atletico sui campi del centro sportivo di Casteldebole, il neo tecnico rossoblù Domenico Tedesco ha delineato con chiarezza le linee guida e le necessità tecniche per il Bologna del futuro. Adesso la palla passa inevitabilmente alla collaudata e sapiente coppia dirigenziale formata da Giovanni Sartori e Marco Di Vaio. I due uomini mercato sono chiamati a plasmare e rinforzare la squadra in vista della prossima stagione sportiva, portando a termine alcune operazioni cruciali per garantire massima competitività all’organico emiliano.

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La situazione tra i pali: avanza la candidatura di Falcone

Secondo quanto riportato sulle pagine del Corriere della Sera, il primo grande cantiere aperto in casa felsinea riguarda la porta. Con le gerarchie ben definite e Lukasz Skorupski saldo nel ruolo di titolare, la dirigenza sta pianificando il futuro degli altri estremi difensori. Per Federico Ravaglia e Tommaso Pessina si profila verosimilmente una cessione in prestito, per permettere loro di trovare maggiore continuità di impiego. Per completare il reparto e affiancare l’esperto portiere polacco, avanza con forza la candidatura di Wladimiro Falcone, individuato dallo scouting rossoblù come il vice ideale per blindare la porta.

Rivoluzione in difesa: caccia al sostituto di Lucumí

Il nodo più delicato e complesso dell’estate di calciomercato del Bologna resta però la retroguardia. Il reparto arretrato subirà un restyling quasi obbligato, complice l’ormai quasi certo addio di Jhon Lucumí, pronto a salutare le Due Torri dopo quattro stagioni vissute da assoluto pilastro difensivo. Per sostituire il forte centrale colombiano, la dirigenza ha stilato una lista di obiettivi. I nomi più caldi sono quelli di Diogo Leite e Fedde Leysen, ma le attenzioni principali sono rivolte in particolar modo a Jayden Oosterwolde. Quest’ultimo, essendo stato già allenato da Tedesco, è considerato dalla guida tecnica come l’erede perfetto per integrarsi nel nuovo sistema di gioco rossoblù.

Il restyling a centrocampo: Mangala e la suggestione Koopmeiners

Infine, c’è massima allerta per quanto concerne il centrocampo. Il probabile saluto di Remo Freuler lascerà un vuoto importante in mediana, costringendo la dirigenza emiliana a intervenire sul mercato con un innesto di assoluto spessore internazionale. Tra i profili attentamente valutati dal club spicca il nome di Orel Mangala, vero e proprio pretoriano di Tedesco ai tempi della sua avventura sulla panchina della nazionale belga. Ad infiammare la piazza, però, è la clamorosa suggestione che porta al nome di Peer Koopmeiners, fratello del centrocampista olandese della Juventus.