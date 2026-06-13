Moviola Qatar Svizzera: gli episodi dubbi del match diretto da Martinez, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026

Moviola Qatar Svizzera: gli episodi dubbi del match diretto dall’honduregno Said Martinez, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026

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PRIMO TEMPO

Prima mini-contestazione al 10′: Gaber fa cenno a un tuffo di Vargas, in realtà il fallo al limite dell’area non è contestabile. Al 14′ rigore fischiato senza esitazione: Freuler anticipa nettamente Abunada che rimane a terra perché prende una ginocchiata sul volto nell’impatto col centrocampista del Bologna. Check Var su un possibile fuorigioco, penalty confermato. Ammonito nella circostanza il portiere del Qatar. A metà primo tempo Gaber riceve il giallo per uno spunto di Vargas che lo lascia fermo sul posto, fallo doveroso per impedirgli di entrare in area. Altra interruzione lunga dopo quella del rigore: resta a terra Pedro Miguel che su un corner a favore si è scontrato con un compagno. Al 42′ Zakaria è il primo ammonito rossocrociato, lo sgambetto ai danni dell’avversario è evidente. Sono 6 i minuti di recupero, potevano anche essere di più tenendo conto delle soste per infortunio e dell’hydration break. Gara nella norma, si va all’intervallo con 14 falli complessivi, la Svizzera ne ha commesi 2 in più del Qatar, 8 a 6.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con un mancato corner per la Svizzera, sul tiro di Xhaka c’è una deviazione di Abunada non vista. Al 57′ perdonato Ndoye, che entra fuori tempo e avrebbe meritato una sanzione con cartellino. I 30 gradi si fanno sentire, anche la terza arbitrale si rinfresca a metà tempo con asciugamani bagnati e ghiaccio.