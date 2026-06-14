Montella affonda all’esordio con la Turchia, la Scozia riscrive la storia: vittoria su Haiti e girone del Mondiale comandato

Dopo 28 anni di assenza, la Scozia torna ai Mondiali e lo fa con un successo che mancava addirittura da Italia ’90. L’1-0 su Haiti vale il primo posto nel girone C per la squadra di Clarke, che ora intravede con decisione la qualificazione agli ottavi.

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Haiti, però, esce a testa altissima: Pierrot e compagni hanno tenuto botta fino all’ultimo, sfiorando un pareggio che sarebbe stato storico alla loro prima partecipazione mondiale dal 1974. A decidere il match è stato McGinn, mentre McTominay ha colpito un palo dopo aver già sfiorato il gol in precedenza.

La Scozia approfitta così del pareggio tra Brasile e Marocco e si prende la vetta del girone. In una gara equilibrata, la differenza l’hanno fatta i giocatori di maggiore esperienza: McGinn ha sfruttato una respinta del portiere su un’azione del torinista Adams, firmando l’1-0 che resterà anche il risultato finale. Nel recupero Haiti ha avuto l’occasione del pari con Pierrot, ma la Tartan Army può finalmente tornare a esultare.

Turchia, ritorno amaro: 0-2 con l’Australia e qualificazione in salita

Ben diverso l’esordio della Turchia, che torna al Mondiale dopo 24 anni ma trova una sconfitta pesante contro una sorprendente Australia. La squadra di Montella cade 2-0 e vede complicarsi subito il cammino nel girone.

Gli Aussie si difendono con ordine e colpiscono in contropiede: nel primo tempo arriva il gran gol della giovane promessa Irankunda, mentre nella ripresa è Metcalfe a chiudere i conti.

Calhanoglu, Yildiz (entrato nella ripresa) e compagni hanno provato a sfondare il muro australiano, ma senza successo. Ora la qualificazione si fa in salita: la Turchia dovrà giocarsi tutto contro Stati Uniti e Paraguay, due avversarie tutt’altro che semplici.