Shock fuori dal campo di allenamento dell’Iran, cadavere ritrovato: indaga la Procura di Tijuana

Episodio shock dal Mondiale 2026. Fuori dal campo di allenamento dell’Iran è stato ritrovato un cadavere dentro un’auto

Un episodio inquietante ha scosso il clima attorno alla Nazionale iraniana a pochi giorni dall’esordio ai Mondiali 2026 contro la Nuova Zelanda. A Tijuana, in Messico, le autorità locali hanno rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione all’interno di un veicolo parcheggiato da giorni in un’area commerciale situata nei pressi dello Stadio Caliente, struttura utilizzata dall’Iran per preparare il debutto nella competizione.

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Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo e da altri media presenti sul posto, il corpo è stato trovato all’interno di un suv grigio fermo da diversi giorni nel parcheggio di un supermercato. A far scattare l’allarme sarebbero stati alcuni residenti e passanti, insospettiti dal forte odore proveniente dal bagagliaio del veicolo. Le forze dell’ordine sono quindi intervenute nell’area, procedendo al sequestro della zona e all’avvio delle prime verifiche.

Iran Mondiali 2026, il ritrovamento vicino allo Stadio Caliente

Il cadavere, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato avvolto in un sacco nero e presenterebbe segni di violenza. L’auto sostava nell’area almeno da mercoledì, prima del ritrovamento avvenuto nella mattinata di venerdì. La vicinanza con il quartier generale della selezione guidata da Amir Ghalenoei ha inevitabilmente aumentato l’attenzione mediatica su una vicenda che, al momento, resta al centro delle indagini.

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La Procura locale sta lavorando per identificare la vittima e ricostruire la dinamica dell’omicidio. Tijuana è una città segnata da un alto tasso di criminalità, con oltre 1.200 omicidi registrati nel solo 2025, dato che contribuisce a rendere ancora più delicato il contesto in cui si sta svolgendo la preparazione della nazionale iraniana.

Iran Mondiali 2026, la squadra prosegue la preparazione

Nonostante la gravità dell’episodio, l’Iran ha continuato regolarmente il proprio lavoro verso l’esordio mondiale. La squadra è rimasta isolata dall’area posta sotto sequestro e ha proseguito la preparazione sul campo.

Il ritrovamento si aggiunge a un clima già complesso attorno alla selezione iraniana, tra tensioni esterne e questioni che vanno oltre l’aspetto sportivo. Ora l’attenzione delle autorità è concentrata sulle indagini, mentre la squadra prova a riportare il focus esclusivamente sul Mondiale.