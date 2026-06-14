Chi è Sima Suso? Caratteristiche e numeri del mediano che il Venezia vuole regalarsi dopo la promozione in Serie A

Chi è Sima Suso? Alla scoperta del mediano del Fortuna Düsseldorf, finito sul taccuino del Venezia per la prossima stagione

Il Venezia guarda al mercato estero per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione in Serie A. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal, il club arancioneroverde avrebbe messo nel mirino Sima Suso, centrocampista classe 2005 attualmente in forza al Fortuna Düsseldorf. Un profilo giovane, fisico e con margini di crescita, già stabilmente inserito nel calcio professionistico tedesco.

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I contatti tra le parti sarebbero già stati avviati, con l’obiettivo di capire se esistano le condizioni per portare il giocatore in Italia durante questa sessione di mercato. Un elemento potenzialmente favorevole riguarda la disponibilità dello stesso Suso, che avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi nel campionato italiano. La trattativa resta ancora in una fase iniziale, ma il Venezia continua a monitorare con attenzione la situazione.

Sima Suso Venezia, numeri e percorso del centrocampista

Il nome completo del giocatore è Klaus Sima Suso. Nato il 28 maggio 2005 a Bergisch Gladbach, in Germania, ha cittadinanza tedesca e origini gambiane. Il suo percorso giovanile è iniziato tra Bayer Leverkusen, Fortuna Köln e Dynamo Dresden, prima dell’approdo nel settore giovanile del Fortuna Düsseldorf.

Nel dicembre 2023 il club tedesco lo ha promosso tra i professionisti, mentre nel gennaio 2025 è arrivato il prestito all’Hansa Rostock, senza opzione di acquisto, fino al termine della stagione. Un passaggio utile per accumulare esperienza e minuti in un contesto competitivo.

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Nella stagione 2025/26, con il Fortuna Düsseldorf in 2. Bundesliga, Suso ha collezionato 24 presenze, segnando 1 gol. I dati raccontano un giocatore molto presente nel lavoro senza palla: 180 contrasti vinti, 12 duelli aerei vinti, 197,5 chilometri percorsi, 264 sprint e una velocità massima di 33,21 km/h. Numeri che evidenziano intensità, fisicità e capacità di coprire campo.

Sima Suso Venezia, ruolo e caratteristiche tecniche

Sima Suso viene indicato principalmente come centrocampista centrale, ma la sua duttilità lo rende utilizzabile anche da mediano o in posizioni più arretrate. Mancino, con una struttura fisica importante di 1,90 metri, può garantire equilibrio, copertura e presenza nei duelli.

Non è un profilo da grandi numeri offensivi, ma un giocatore utile per dare sostanza alla mediana. Il Venezia cerca giovani da valorizzare e il classe 2005 del Fortuna Düsseldorf risponde perfettamente a questa idea: margini di crescita, esperienza già significativa e caratteristiche adatte a un progetto tecnico ambizioso.