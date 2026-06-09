Palestra Inter, dalla frenata al rilancio fino all’idea Cambiaso come piano B: tutto sulla trattativa tra i nerazzurri e l’Atalanta

Il calciomercato dell’Inter entra in una fase decisiva sul fronte Marco Palestra, individuato dalla dirigenza nerazzurra come il principale sostituto di Denzel Dumfries, trasferitosi al Real Madrid. Nonostante la volontà comune di portare avanti l’operazione, le distanze economiche tra Inter e Atalanta continuano a rendere la trattativa particolarmente complessa.

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Le indiscrezioni provenienti dai principali media sportivi raccontano scenari differenti. Secondo Sky Sport, l’affare sarebbe momentaneamente in stand-by a causa della differenza tra domanda e offerta. Il Corriere dello Sport evidenzia invece come i parametri economici fissati da Oaktree rappresentino un ostacolo significativo. Di diverso avviso La Gazzetta dello Sport e Fabrizio Romano, che confermano contatti continui tra i due club e un imminente rilancio dell’Inter fino a 45 milioni di euro, bonus inclusi.

La volontà del club milanese è chiara. Come sottolinea la Gazzetta: “L’Inter di ogni ordine e grado, dai dirigenti nella stanza dei bottoni all’articolato staff tecnico già in vacanza, condivide lo stesso desiderio: vuole Marco Palestra in nerazzurro nel più breve tempo possibile“.

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L’Atalanta, tuttavia, resta ferma sulle proprie richieste economiche. Il club bergamasco continua a valutare il proprio gioiello oltre i 50 milioni di euro e non sembra intenzionato a concedere sconti. Per questo motivo il prossimo rilancio nerazzurro potrebbe rappresentare un passaggio fondamentale per capire l’evoluzione della trattativa.

Un elemento che potrebbe favorire l’Inter è la volontà dello stesso giocatore. Secondo quanto riportato dalla rosea, Palestra avrebbe già individuato Milano come destinazione ideale per il proprio futuro professionale, preferendo la prospettiva nerazzurra anche alle possibili offerte provenienti dalla Premier League. La Gazzetta sottolinea infatti: “Palestra ha messo davanti l’Inter e l’Inter non ha intenzione di badare a spese per lui“.

Sul fronte societario, però, resta da superare il nodo rappresentato dalle linee guida finanziarie imposte da Oaktree. Il Corriere dello Sport ricorda che la proprietà americana ha fissato parametri molto precisi per gli investimenti sul mercato, consentendo solo rare eccezioni. Proprio per Palestra sarebbe già stato autorizzato uno sforzo economico importante, con una proposta arrivata fino a 42 milioni più bonus, senza però ottenere il via libera dell’Atalanta.

Nel frattempo, l’Inter non vuole farsi trovare impreparata. Secondo Sportitalia, infatti, resta vivo l’interesse per Andrea Cambiaso, esterno della Juventus che potrebbe diventare il principale piano alternativo qualora la trattativa per Palestra dovesse definitivamente bloccarsi.

Le prossime settimane saranno decisive. L’obiettivo dell’Inter è chiudere il colpo prima dell’inizio del ritiro estivo, evitando inserimenti dall’estero e consegnando a Cristian Chivu uno dei talenti italiani più promettenti della nuova generazione.