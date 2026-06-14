Real Madrid, colpo Cucurella per Mourinho: accordo con il Chelsea oltre i 50 milioni. Tutti i dettagli dell’affare a sorpresa per i Blancos

Il Real Madrid piazza un nuovo colpo per rinforzare la difesa. In attesa di ufficializzare le operazioni legate a Ibrahima Konaté, in arrivo a parametro zero dal Liverpool, e Denzel Dumfries, pronto a lasciare l’Inter attraverso il pagamento della clausola da 20 milioni di euro, il club spagnolo avrebbe chiuso anche per Marc Cucurella.

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Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, le Merengues si sono mosse a sorpresa per l’esterno del Chelsea e della Nazionale spagnola, trovando un accordo totale sia con il calciatore sia con il club inglese. Un’operazione importante, destinata a rafforzare ulteriormente la retroguardia a disposizione di José Mourinho.

Real Madrid, Mourinho voleva un nuovo terzino sinistro

Il nome di Cucurella risponde a una precisa richiesta tecnica del nuovo corso madridista. Mourinho, tornato sulla panchina blanca, aveva indicato tra le priorità l’arrivo di un terzino sinistro in grado di alzare il livello della concorrenza interna e contendere il posto ad Alvaro Carreras.

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Il Real Madrid ha così accelerato nelle ultime ore, chiudendo l’intesa con il Chelsea per una cifra superiore ai 50 milioni di euro complessivi. Il giocatore, dal canto suo, avrebbe accettato immediatamente la destinazione, convinto dalla prospettiva di trasferirsi in uno dei club più prestigiosi al mondo.

Real Madrid, Cucurella sarà ufficiale dopo il Mondiale

Il trasferimento di Marc Cucurella sarà formalizzato soltanto dopo i Mondiali, competizione che l’esterno disputerà con la Spagna di Luis de la Fuente. Una volta concluso il torneo, arriveranno le firme e l’annuncio ufficiale del nuovo rinforzo difensivo dei blancos.

Nella stagione 2025/26, Cucurella ha collezionato 50 presenze complessive con il Chelsea: 34 in Premier League, 9 in Champions League, 4 in EFL Cup e 3 in FA Cup. Il suo rendimento è stato completato da un gol e 4 assist in campionato.

Per il Real Madrid si tratta di un altro segnale forte sul mercato: la squadra di Mourinho prende forma con innesti di esperienza, qualità internazionale e grande affidabilità.